Marley mostró el momento analógico de Mirko y su amigo: sin pantallas y con la lectura como principio

Marley mostró un instante de la tarde de Mirko que refleja cómo organiza la infancia con actividades simples y compartidas. La escena, protagonizada por el pequeño y un amigo, se desarrolló en el living de la casa del conductor, con un sillón amplio y almohadones claros, donde la lectura se convirtió en el centro de la tarde. Con este gesto, el conductor dejó ver cómo combina rutinas que invitan a disfrutar de lo esencial, sin necesidad de grandes artificios.

Marley mostró el relajado momento analógico de su hijo Mirko

En sus redes sociales, Marley compartió un video que rápidamente captó la atención; la grabación mostró a Mirko y un amigo disfrutando de una tarde tranquila en el gran sillón de su casa, rodeados de almohadones claros. “Momento analógico”, escribió el conductor, destacando la importancia de generar espacios donde la lectura y la imaginación tengan su lugar. La escena reflejó un costado íntimo de su vida familiar y la manera en que busca equilibrar las actividades de sus hijos.

La grabación no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes destacaron cómo el presentador logra combinar el uso de pantallas con instancias de ocio alejadas de ellas. La lectura, en este caso, se convirtió en una actividad compartida que refuerza la intención de disfrutar de momentos de recreación tanto desde lo digital como de lo analógico. La naturalidad con la que Mirko y su amigo se sumergieron en el libro fue celebrada por los fanáticos del conductor, donde comentaron la importancia de fomentar estos hábitos.

No es la primera vez que Marley expone cómo regula el vínculo de sus hijos con las pantallas. Durante una emisión de El show del verano (Luzu TV), que condujo junto a Florencia Peña, Mirko sorprendió al público al revelar cuánto tiempo utiliza su tablet. En medio de la charla, el humorista explicó que tanto él como la actriz permiten “poquito tiempo” frente a los dispositivos, pero su hijo lo interrumpió con humor al decir: “Me dejás dos horas por día, ¿eso te parece poco?”. La ocurrencia generó risas.

Mirko

Ese episodio dejó en claro que el presentador busca un equilibrio en la crianza, donde la tecnología no desaparece, pero tampoco domina. La idea de combinar momentos de lectura, juegos tradicionales y actividades digitales refleja una mirada consciente sobre la infancia en tiempos de hiperconexión. Con gestos simples, como el video compartido en redes, el conductor transmite la importancia de que sus hijos vivan experiencias variadas.

Tres idiomas y sin trato especial: Así es la educación de Mirko y Milenka, los hijos de Marley

En una entrevista con Ángeles y Demonios, Marley habló sobre la educación de sus hijos y cómo organiza su crianza en un entorno marcado por la exposición pública. El conductor explicó que su prioridad es que Mirko y Milenka crezcan con naturalidad, sin que su fama genere diferencias en su vida. Para ello, eligió instituciones que les permitan desarrollarse en un ambiente con una formación integral. En este sentido, contó que su hijo asiste a una escuela alemana donde recibe enseñanza en tres idiomas: alemán, inglés y español.

Marley y Mirko

La elección responde a su interés por brindar una educación completa, que le permita ampliar horizontes y acceder a distintas culturas. Además, subrayó que el colegio fue pensado para que su hijo pueda transitar la infancia como uno más, sin privilegios ni tratos especiales por ser “el hijo de Marley”. Recordó cómo fue la primera conversación con Mirko sobre su nacimiento. Desde pequeño, buscó responder a sus preguntas con naturalidad, explicándole que existen distintos modelos de familia y que él llegó al mundo gracias a un proceso de subrogación en Estados Unidos.

Más allá de la educación formal, Marley reconoció que uno de los temas que más lo preocupa es el avance de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en la vida de sus hijos. Señaló que ya planteó la cuestión en la escuela de Mirko porque considera que será un desafío para las familias en los próximos años. Además, destacó que su inquietud es mayor cuando piensa en Milenka, por la exposición que enfrentan las mujeres en los entornos digitales.

Marley, Mirko y Milenka

Marley mostró un instante familiar junto a Mirko que refleja cómo organiza la infancia con actividades simples y compartidas. El pequeño apareció acompañado de un amigo, disfrutando de la lectura en un espacio hogareño con un sillón amplio y almohadones claros, donde la calma y la concentración marcaron la tarde. Con esta escena, el conductor dejó ver cómo busca que sus hijos vivan experiencias variadas, en las que lo cotidiano se convierte en parte de su crecimiento.

VDV