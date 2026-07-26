Marley mostró el regalo que Mirko le hizo a Milenka y la conexión inmediata entre ambos: “Charlas profundas”

Para Alejandro “Marley” Wiebe, ver crecer a sus hijos, Mirko y Milenka, sanos, felices y unidos es una de sus mayores prioridades. Por eso, sus redes sociales suelen convertirse en un reflejo de los momentos que comparte junto a los pequeños, quienes construyeron un profundo vínculo de amor, complicidad y hermandad. Así quedó demostrado en una serie de imágenes que el conductor publicó, donde mostró a su hija de 2 años junto al sentido regalo que le hizo su hermano mayor.

La tierna imagen de Milenka con el regalo que le hizo Mirko que llenó de amor a Marley

A través de su cuenta personal de Instagram, Marley volvió a compartir con sus seguidores un momento íntimo de su familia y mostró la reacción de Milenka al recibir un regalo de parte de Mirko. En las postales, la niña aparece sentada sobre las baldosas del patio de su casa mientras abraza con dulzura a un muñeco de peluche color chocolate, obsequio que le hizo el nene de 8 años.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka | Instagram

“Charlas profundas de Milenka con el osito que le regaló su hermanito”, escribió con lleno de orgullo el conductor de Telefe, dejando que las imágenes reflejaran la ternura de la escena. Vestida con un buzo rosa suave tejido, con volados en el cuello y los puños, y un clásico pantalón de jean azul, la pequeña sostenía el muñeco entre sus manos mientras parecía mantener una particular conversación con él.

El juguete lucía un look urbano y canchero, con una remera de mangas cortas blanca, un pantalón corto deportivo y zapatillas estilo botita en color negro. Milenka, completamente concentrada en su nuevo compañero, lo miraba a los ojos, lo abrazaba con ternura y volvía a observarlo, en una escena que reflejó la particular conexión que entabló con el regalo de su hermano.

Milenka con el regalo que le hizo su hermano Mirko | Instagram

Milenka y Mirlo, los hijos de Marley que construyeron una relación inseparable

Pese a la diferencia de seis años entre ambos, Mirko y Milenka construyeron un vínculo cargado de amor, ternura y complicidad. A través de las distintas publicaciones que Marley comparte en sus redes sociales, los hermanitos suelen protagonizar momentos de juegos, risas, desayunos y tardes de plaza, en las que queda en evidencia el cariño del niño por su hermana menor y el cuidado que le brinda.

Al mismo tiempo, el comunicador procura dedicarle a cada uno de sus hijos momentos a solas, respetando las distintas etapas de desarrollo que atraviesan. Sin embargo, también suele documentar las escenas más cotidianas de los niños y compartirlas con su comunidad digital, que sigue con ternura sus crecimientos y la relación que construyen día a día.

En cuestión de horas, sus seguidores colmaron la publicación de likes y comentarios para celebrar no solo la tierna imagen de la nena abrazada al osito de peluche, sino también el gesto del niño al regalarle el juguete a su hermana menor. La escena despertó una ola de ternura entre los usuarios, quienes destacaron el amor y la complicidad que existe entre ellos.

Milenka con el regalo que le hizo su hermano Mirko

De esta manera, el osito de peluche se suma a la colección de juguetes de Milenka, aunque con un valor especial para ella. Se trata del muñeco que le regaló su hermano Mirko y que logró despertar una conexión inmediata con la pequeña. Como era de esperarse, Marley estuvo presente para registrar la reacción de su hija al tomar contacto por primera vez con él y atesorar así un recuerdo más de su paternidad.