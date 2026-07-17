Martín Bossi habló de su peor momento: "Estuve muy mal, sin muchas ganas de vivir"

Martín Bossi abrió su corazón al recordar uno de los períodos más difíciles que le tocó atravesar. En una charla con Pampita, el actor y humorista repasó la crisis que vivió a los 39 años, luego de la muerte de su padre y del final de una relación, una etapa que definió como un "ACV espiritual".

Martín Bossi

Con total sinceridad, Martín Bossi explicó que aquel momento lo obligó a replantearse su vida personal y profesional. Además, compartió las experiencias que vivió tras pedir ayuda para salir adelante y aseguró que ese proceso le permitió encontrar una nueva forma de enfrentar la vida.

El momento que cambió para siempre la vida de Martín Bossi

Durante la entrevista, Martín Bossi explicó que la pérdida de su padre marcó el inicio de una profunda crisis emocional. "A los 39 años tuve, como siempre digo, un ACV espiritual. Caí de la muerte de mi viejo. Caí de que también había hecho mi carrera a base de la mentira. En el sentido de: me disfrazaba para decir la verdad", expresó.

Martín Bossi

Martín Bossi también recordó que atravesaba el final de una relación y reconoció que fue una etapa especialmente compleja: "No quiero usar la palabra depresión porque quiero ser respetuoso, pero estuve muy mal. Muy mal. No muchas ganas de seguir. Me costaba seguir. Estaba devastado", confesó. Según explicó, ese momento lo llevó a tomar la decisión de "decir la verdad en todo sentido", tanto en su vida personal como en el escenario.

Las experiencias que marcaron un nuevo comienzo para Martín Bossi

Martín Bossi contó que, en medio de esa crisis, le pidió a Dios que hablara con su padre porque sentía que no sabía cómo salir adelante. Poco después, relató que una mujer se acercó para describir a un hombre que, según ella, permanecía a su lado: "Hay un señor canoso, bronceado, musculoso, con piernas marcadas... Era mi viejo", recordó con emoción.

Martín Bossi

Más tarde, Martín Bossi vivió otro episodio que también considera determinante. Mientras estaba en un bar, un joven le dejó una estampita de la Virgen de la Sonrisa y, antes de irse, le dijo: "Vos estás triste... Yo te estaba esperando hace mucho tiempo". Para el actor, ambas experiencias marcaron el inicio de una nueva etapa. Desde entonces, aseguró haber recuperado la alegría y resumió ese cambio con una frase que sintetiza su transformación pues, aseguró que a partir de los 40 años comenzó a sentirse verdaderamente feliz.