Martín Cabrales fue distinguido con mención de honor en el Palacio Legislativo

Más de doscientas personas se pusieron de pie en el Salón Azul del Palacio Legislativo para aplaudir a Martín Cabrales (64) que fue distinguido con la mención de honor “Presidente Julio Argentino Roca” por su trayectoria, visión e innovación para favorecer la economía argentina y los aplausos fueron superados por la ovación.

Martín Cabrales y Maximiliano Abad en el Palacio Legislativo.

Fabián Perechodnik, Soledad y José Urtubey, María Podestá y Gino Bogani.

Martín Cabrales y Amalia Amoedo.

El empresario, tercera generación en la empresa cafetera que fundó su abuelo hace más de 80 años, estuvo acompañado por sus hermanos, su esposa Dora Sánchez, amigos y personalidades como Graciela Borges –quien relató la historia familiar en un video–, Soledad y José Urtubey, Amalia Amoedo, Martín Rappallini (UIA), Javier Bolzico (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), empresarios como Gabriel Martino y Adrián Werthein, Rodolfo D’Onofrio con Zulemita Menem, Fabián Perechodnik, María Podestá y Gino Bogani, entre otros.

Graciela Borges con Dora Sánchez y Zulemita Menem junto a Rodolfo D’Onofrio.

María Claudia Pedrayes, Graciela Borges, Gerard Confalonieri, Grace Cámara y Evelyn Scheidl.

Más de 200 personas acompañaron a Martín Cabrales en su reconocimiento.

“Estoy muy conmovido y agradecido. Fue un orgullo recibir esta distinción. Lo hice en nombre de toda la familia Cabrales en el marco de los 85 años de nuestra empresa. Soy el mayor de la tercera generación y es un orgullo saber que ya está la cuarta formando parte de la empresa, porque se seguirán manteniendo los mismos principios que nos inculcaron: calidad, servicio y prestigio…Tuvimos la suerte de que mi abuelo eligiera Mar del Plata y ahí nació nuestro ADN. El que nos enseñó que la calidad no se negocia y que detrás de cada taza está la pasión y el profesionalismo por lo que hacemos”, expresó Cabrales.

Y luego de recibir su distinción de manos del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, compartió con todos el emotivo momento.