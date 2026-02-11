Maru Botana reveló su mejor receta de muffins de chocolate para San Valentín

Con el Día de los Enamorados cada vez más cerca, Maru Botana ya empezó a palpitar el próximo sábado 14 de febrero con una propuesta tan dulce como romántica. Desde su cuenta de Instagram, la cocinera compartió el paso a paso de unos muffins de chocolate edición especial San Valentín, ideales para celebrar el amor con un plato hecho en casa.

Maru Botana reveló su receta perfecta para festejar San Valentín

“Si hay algo que grita amor… es el chocolate”, escribió Maru Botana al presentar esta receta que combina cacao amargo, ganache de chocolate blanco o negro y una decoración irresistible con frutos rojos. Fiel a su estilo cercano, en el video la cocinera mostró cómo los prepara y adelantó que están “probando cositas” para el mes de los enamorados. El resultado: muffins súper húmedos, intensos y perfectos para sorprender el 14 de febrero.

Maru Botana

La base es simple y apta para todos, incluso para quienes no son expertos en la cocina. Primero se mezclan los ingredientes secos: 180 gramos de harina, 60 gramos de cacao amargo, una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal. En otro bowl se integran los húmedos: 250 gramos de azúcar, dos cucharadas de vainilla, tres huevos, 125 cc de leche (a la que se le puede sumar un chorrito de limón), 65 cc de aceite y, por último, 125 cc de agua caliente.

Una vez listas ambas preparaciones, se unen y se baten hasta lograr una mezcla homogénea. El toque especial, según recomendó Maru Botana, es sumar frambuesas a mitad de cocción o incluso incorporarlas a la masa para darles un guiño ácido que contraste con el chocolate. Luego se colocan en moldes para muffins y se llevan a horno precalentado a 170 grados durante 15 a 20 minutos.

Cuando están fríos, llega el momento más esperado: el relleno y la decoración. Se pueden rellenar con ganache de chocolate blanco o negro y coronar con frambuesas, cerezas, moras o hasta flores comestibles. El resultado no solo es delicioso, sino también súper instagrameable, ideal para una mesa romántica.

“Open your mind”, invitó la pastelera, y propuso hacerlos no solo para una pareja, sino también para celebrar la amistad o el amor propio. Estos muffins de chocolate edición San Valentín son un planazo para el sábado 14 de febrero: fáciles, tentadores y con ese toque casero que siempre enamora.