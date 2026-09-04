Maru Botana reveló su truco infalible para hacer el dulce de batata perfecto

Maru Botana es una de las cocineras más reconocidas de la Argentina y suele compartir recetas con sus seguidores a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, enseñó cómo preparar dulce de batata casero con una receta sencilla y algunos consejos para conseguir el resultado perfecto.

El paso a paso de Maru Botana para hacer dulce de batata

La preparación incluye un almíbar, batatas cocidas y un tiempo de cocción a fuego bajo. Además, la cocinera explicó por qué es importante elegir batatas que estén en buenas condiciones y esperar a que el azúcar se disuelva antes de incorporar el puré.

El paso a paso para preparar el dulce de batata de Maru Botana

La receta de Maru Botana propone preparar el dulce de batata de manera casera, con una textura cremosa y un sabor clásico. El procedimiento combina un puré de batatas con un almíbar de azúcar, agua, limón y una pizca de sal, mientras que la vainilla aporta el toque final. Aunque la preparación requiere tiempo de cocción, la cocinera explicó que se trata de una receta sencilla y que el resultado también puede utilizarse para hacer pañuelitos.

Ingredientes

1 kg de batata.

700 g de azúcar.

250 ml de agua.

Jugo de ½ limón.

1 cucharadita de vainilla.

1 pizca de sal.

1 sobre de gelatina sin sabor, opcional.

El truco de Maru Botana para lograr un dulce de batata perfecto

Para comenzar, hay que hervir las batatas hasta que estén bien tiernas, escurrirlas y preparar un puré liso. Maru Botana recomendó utilizar una mixer para conseguir una textura más cremosa y destacó la importancia de elegir batatas que no estén fibrosas Por otro lado, se prepara el almíbar con el azúcar, el agua, la sal y el jugo de limón. El punto clave es esperar a que el azúcar se disuelva por completo antes de agregar el puré, ya que de esa manera se evita que la preparación se cristalice.

El truco de Maru Botana para lograr un dulce de batata perfecto

Una vez incorporada la batata, se cocina todo a fuego bajo durante aproximadamente 45 minutos, aunque puede necesitar un poco más de tiempo. Maru Botana explicó que es importante revolver para evitar que se pegue y comprobar que el dulce comience a desprenderse de la cacerola. Cuando la preparación está lista, se retira del fuego y se puede agregar la gelatina sin sabor, previamente hidratada, si se busca una mayor firmeza. Después, se coloca el dulce en un molde cubierto con papel film y se lleva a la heladera hasta que se enfríe y endurezca.