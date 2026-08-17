Sofía Solá mostró el original regalo que le hizo a su mamá, Maru Botana

Sofía Solá eligió un gesto creativo para sorprender a su mamá, Maru Botana, en el marco de una celebración muy especial. La joven preparó un detalle que combinó afecto y originalidad, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Su propuesta reflejó la complicidad que caracteriza el vínculo entre ambas y aportó frescura a la ocasión. La escena se convirtió en parte de la celebración familiar, sumando un matiz distinto al festejo.

El original regalo que Sofía Solá le hizo a su madre, Maru Botana, por su cumpleaños

Sofía Solá compartió con Maru Botana un obsequio pensado especialmente para homenajearla en su cumpleaños. La elección de la joven se destacó por su carácter personalizado y por la manera en que logró captar la atención de todos los presentes. Cargado de simbolismo, se convirtió en un objeto lleno de cercanía y creatividad, reforzando la unión familiar y dejando en claro la importancia de los detalles en una celebración íntima. La propuesta se integró de manera natural en la jornada, aportando un aire juvenil y espontáneo.

Las fotos de Sofía Solá por el cumpleaños de Maru Botana

En las últimas horas, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes donde celebró los 58 años de su mamá. La joven preparó un obsequio personalizado que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración. El regalo consistió en una remera estampada con un diseño original que capturó todas las miradas. En el centro de la prenda se destacaba una foto del rostro de la cocinera enviando un beso en blanco y negro, acompañada por su firma estilizada.

Debajo de la imagen, Sofía Solá agregó una frase impresa en tipografía clara: “…alguna vez tu hija o la hija de tu hija preguntarán por ella”. La elección de esta pieza reflejó la intención de combinar afecto con humor en un mismo gesto. Por su parte, Maru Botana recibió la remera con entusiasmo y posó sonriente mientras sostenía la prenda para mostrarla en su totalidad. La escena transmitió la complicidad que caracteriza la relación entre ambas, dejando ver cómo el regalo se convirtió en un símbolo de cercanía.

El regalo de Sofía Solá a Maru Botana por su cumpleaños

Además, la influencer acompañó este momento con una serie de imágenes que retrataron distintos recuerdos compartidos con su mamá, desde abrazos en la playa hasta postales festivas, reforzando la idea de celebración familiar. Las fotos incluyeron detalles veraniegos y mensajes espontáneos que aportaron frescura a la dedicatoria. Con frases afectuosas y gestos simples, logró que la jornada tuviera un aire juvenil y cercano. La secuencia de imágenes mostró cómo la celebración se vivió con alegría y naturalidad.

La celebración por el cumpleaños de Maru Botana combinó detalles familiares y sorpresas de sus hijos

Además del regalo de Sofía Solá, Maru Botana compartió en sus propias historias distintas muestras de cariño que recibió durante la jornada. Entre ellas, un video que mostraba la galería de su casa decorada con imágenes de distintos momentos de su vida. Sus hijos pegaron en las ventanas fotos que iban desde recuerdos de infancia hasta viajes recientes, creando un mural improvisado que reflejó la historia personal de la cocinera. “Linda sorpresa de mis pollitos”, escribió junto al video.

Durante la noche del domingo, varios amigos y familiares se reunieron en su casa para recibir de la mejor forma su cumpleaños. La sorpresa de sus hijos fue acompañada por un evento musical que se convirtió en uno de los puntos altos de la fiesta. Una serenata de mariachis animó la celebración en su casa, donde la chef se mostró junto a parte de su familia disfrutando de la música en vivo. La escena reforzó el carácter festivo de la jornada y sumó un detalle distintivo a la celebración.

Otro momento destacado fue el tradicional ritual de soplar las velas, donde Maru Botana lo hizo con una de sus famosas tortas, un rogel que se convirtió en protagonista de la mesa. La elección de esta preparación reafirmó su estilo personal y su vínculo con la cocina, integrando su pasión profesional en el festejo familiar. “Agradecida y feliz hoy día de mi cumple!! Gracias por el amor que me dan mi familia, mis amigos, mis chicos y chicas que trabajan conmigo y todos ustedes que me dan tanto cariño. Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos y fui muy feliz”, escribió junto a las imágenes.

El cumpleaños de Maru Botana

Sofía Solá eligió un gesto creativo para homenajear a su mamá, Maru Botana, en el marco de una celebración que reunió distintos momentos familiares. La propuesta se convirtió en parte de la jornada, aportando frescura y reforzando la cercanía entre ambas. El detalle pensado por la joven se integró con naturalidad en el festejo, mostrando cómo los pequeños gestos pueden sumar significado en un día especial.

VDV