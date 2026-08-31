Maru Botana rompió el silencio sobre su enfrentamiento con Alejandro Stoessel: “La pasé muy mal”

Maru Botana habló de un momento de su carrera en el que Alejandro Stoessel estuvo presente, asociado a diferencias que surgieron en un contexto comercial. La chef señaló que su relación con él siempre se desarrolló en un entorno de trabajo, sin otro tipo de acercamiento, y que más adelante atravesó un episodio que dejó huella en su trayectoria. En su relato, destacó cómo esas vivencias se sumaron a los desafíos que enfrentaba en paralelo con su vida.

Maru Botana dio detalles del conflicto que mantuvo con Alejandro Stoessel

En las últimas horas, Maru Botana rompió el silencio en un móvil de Primicias Ya (América), sobre el vínculo que tuvo con Alejandro Stoessel y los rumores que circularon en torno a un supuesto “coqueteo”. La cocinera desmintió esa versión y aseguró que la relación siempre fue estrictamente laboral. “No, súper profesional. Laburé para Telefe, pero nunca... cero. Cero. La verdad que fueron años súper lindos, de mucho laburo... Y nada”, expresó, dejando en claro que en esa etapa estaba enfocada en su programa y en la crianza de sus hijos.

Maru Botana

La aclaración llegó en medio de la polémica que rodea actualmente al productor y su hija, Tini Stoessel, quien decidió encargar una auditoría privada para revisar el manejo de su patrimonio. Según los resultados, la cantante no tendría control sobre las sociedades que administraban sus ingresos durante 15 años, lo que derivó en la ruptura profesional con su padre. La complicada situación se dio en paralelo a los preparativos de su casamiento con Rodrigo de Paul.

Durante el móvil, Maru Botana fue consultada sobre si le sorprendía lo ocurrido y respondió con naturalidad: “No tanto... tuve situaciones, pero bueno... no es momento de hablar”. Con esa frase dejó entrever que en su experiencia personal también atravesó momentos difíciles vinculados a Alejandro Stoessel. Aunque no profundizó en detalles, su comentario reflejó los conflictos que vivió en el plano empresarial. La familia del director había abierto una franquicia de su pastelería y tuvo un grave conflicto por la conexión eléctrica.

El cronista de Primicias Ya recordó entonces el episodio de 2019, cuando la cocinera tuvo un conflicto comercial con el manager y su entorno por una franquicia vinculada a su nombre. “La pasé muy mal, sí. Obvio que la pasé muy mal”, comentó. Sus palabras dejaron en claro que aquel episodio fue un momento incómodo que la afectó en lo personal y en lo profesional.

Maru Botana opinó sobre los conflictos entre Tini y Alejandro Stoessel

En la charla, Maru Botana explicó que aquel episodio fue un momento incómodo que la afectó en lo personal y en lo profesional. “Nada. Quedó ahí”, dijo, dando por cerrado el tema. Al ser consultada sobre si volvió a hablar con el productor o con la familia después de ese conflicto, respondió: “Ya fue”. Con esas palabras dejó en claro que no retomó el diálogo y que decidió continuar con su carrera sin mirar atrás.

Maru Botana

En cuanto al presente de la artista pop, la pastelera expresó sus deseos de que pueda resolver las complicaciones que enfrenta. “Ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar”, señaló, destacando que en situaciones de conflicto lo esencial es preservar los vínculos. Sus palabras se suman a las repercusiones que generó la auditoría encargada por la cantante, que expuso diferencias profundas en la relación con su padre.

Cabe destacar que la actriz, de 29 años, descubrió que no tenía participación ni control sobre las empresas que gestionaban su carrera, pese a que su fortuna se estima en millones de dólares. La revisión reveló que incluso contratos futuros y derechos de imagen estaban administrados por sociedades vinculadas a Alejandro Stoessel, lo que llevó a la artista a tomar distancia y buscar recuperar el control de su patrimonio.

Alejandro y Tini Stoessel

Maru Botana, al recordar lo vivido con Alejandro Stoessel, dejó en claro que su relación con él siempre se mantuvo en un marco laboral y que en aquellos años estaba dedicada a su programa y a la crianza de sus hijos. Al mencionar el conflicto comercial de 2019, señaló que “la pasó muy mal” y que ese episodio quedó cerrado, sin retomar el diálogo con la familia y centrándose en sus proyectos.