Maru Botana abrió la puerta de su casa y mostró la nueva decoración de su living y comedor

Maru Botana suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Entre recetas, reuniones familiares y escenas de su día a día, la cocinera ha permitido conocer algunos detalles de su vida privada y de los espacios que forman parte de su hogar.

Maru Botana

En esta oportunidad, Maru Botana decidió mostrar el resultado de una renovación que alcanzó al living y al comedor de su casa. A través de sus historias de Instagram, compartió diferentes imágenes de los ambientes y expresó su entusiasmo por los cambios: “Impactada con el cambio”, escribió junto a las postales.

Así quedó el comedor de Maru Botana

El nuevo comedor de Maru Botana destaca por una estética clásica y luminosa, con una gran mesa rectangular de madera natural como protagonista. A su alrededor se ubican sillas tapizadas en tonos claros, con un delicado diseño de rayas que acompaña la paleta general del espacio. Sobre la mesa se encuentra una lámpara araña de estructura metálica, con formas curvas y pequeños cristales que aportan un detalle sofisticado.

Así quedó el comedor de Maru Botana

La decoración se completa con un camino de mesa, ramas y flores secas, además de distintos objetos ornamentales y cuadros que aparecen distribuidos en las paredes. Otro de los detalles que sobresale son los grandes ventanales, acompañados por cortinas blancas translúcidas que permiten el ingreso de luz natural y refuerzan la sensación de amplitud del ambiente.

El living renovado de Maru Botana

En el living, Maru Botana mantuvo una paleta de tonos neutros y cálidos, aunque incorporó algunos elementos de estética más contemporánea. Un amplio sofá beige ocupa el centro del espacio y está acompañado por almohadones en tonos neutros y marrones. Uno de los principales protagonistas de este ambiente es una gran lámpara de pie negra, de estructura curva y pantalla de importantes dimensiones. El elemento genera un contraste con los tonos claros que predominan en el resto del living y se convierte en uno de los puntos focales de la decoración.

El living renovado de Maru Botana

Este espacio en la casa de Maru Botana también conserva detalles de estilo clásico, como una chimenea con objetos decorativos sobre la repisa, muebles de madera, libros y cuadros. Al igual que en el comedor, los grandes ventanales y las cortinas blancas tienen un lugar destacado. De esta manera, la renovación logró mantener la impronta clásica de los ambientes e incorporar algunos detalles contemporáneos, algo que sin duda, define la personalidad de la cocinera.