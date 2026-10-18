Mateyko fue letal con Julieta Prandi en el cumpleaños de Emanuel Ortega: "Así no"

Juan Alberto Mateyko sorprendió con un contundente mensaje dirigido a Julieta Prandi en medio de la repercusión por su separación de Emanuel Ortega. Este domingo 18 de octubre, con motivo del cumpleaños del cantante, el conductor compartió una foto junto a él y parte de su entorno familiar, pero también aprovechó la publicación para expresar su desacuerdo con la manera en que se hizo pública la ruptura.

En sus redes sociales, Mateyko publicó un fuerte descargo contra Julieta Prandi.

El fuerte mensaje de Juan Alberto Mateyko contra Julieta Prandi

“Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja”, escribió Mateyko en su cuenta de Instagram, en referencia al texto con el que la modelo anunció el final de la relación. En el mismo mensaje, el conductor recordó el apoyo que, según sus palabras, Emanuel Ortega le había brindado públicamente a Julieta Prandi durante el difícil momento judicial que atravesó.

“Por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar Julieta Prandi. Así no”, agregó, al mencionar directamente a la modelo. De esta manera, el conductor dejó en claro su postura en un momento delicado para la expareja, cuya separación tomó por sorpresa a sus seguidores.

El mensaje de Mateyko tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

En el texto, el conductor también hizo referencia a otro episodio que lo había conmovido ese mismo día: el relato de su amigo Gustavo Yankelevich sobre la historia que guardó durante 12 años y que involucra a su nieto Valentín. Mateyko explicó que ese testimonio había generado una profunda emoción entre quienes lo acompañaron y cuestionó que el anuncio de la separación se hubiera publicado en esa misma jornada.

“Y menos esa publicación en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”, expresó.

El comunicado de Julieta Prandi para confirmar su separación con Emanuel Ortega.

A pesar del tono crítico de su mensaje, Mateyko comenzó y terminó la publicación con palabras afectuosas para Emanuel Ortega, a quien considera un amigo. “Feliz cumpleaños Emanuel Ortega y, como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad: ¡Te exijo que seas feliz!”, escribió.

El conductor también mencionó a Sebastián Ortega, Palito Ortega y Norberto Roman, presentes en la imagen que compartió para saludar al cumpleañero. Finalmente, cerró su descargo con una frase con la que asumió la responsabilidad por sus dichos: “Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko”.

Qué se sabe sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La ruptura de la pareja se conoció después de que Julieta Prandi anunciara el final de su relación con Emanuel Ortega mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. La noticia generó repercusión porque ambos se habían casado el 15 de septiembre, apenas unas semanas antes de que trascendiera la separación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi estuvieron casados 27 días.

En los últimos días, la modelo también se refirió al impacto que tuvo la noticia y a las versiones que circularon sobre presuntos vínculos del cantante con otras mujeres. Según trascendió a partir de una conversación con la periodista Pilar Smith, Prandi expresó su malestar por la exposición pública de la situación y manifestó: “Me siento avergonzada por toda esta situación”.

Por su parte, Ortega había hablado brevemente con la prensa y expresó su intención de mantener el tema en el ámbito privado. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado”, dijo, al reconocer que no estaba atravesando un buen momento.