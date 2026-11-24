Matías Recalt, que interpreta a José Acosta en Gordon, publicó imágenes exclusivas del detrás de cámara de la nueva producción de Netflix. En medio del éxito de la miniserie, el artista compartió detalles de las grabaciones y mostró el vínculo que formó con sus compañeros.

Matías Recalt mostró la intimidad de Gordon y recibió un sentido mensaje de Rodrigo de la Serna

Matías Recalt atraviesa un gran momento profesional y lo celebra compartiendo parte de la experiencia que vivió durante el rodaje de Gordon. El actor, que se convirtió en una de las figuras destacadas de la nueva producción argentina de Netflix, publicó una serie de imágenes inéditas del detrás de cámara y permitió conocer cómo fue trabajar en uno de los proyectos audiovisuales más comentados del momento.

A través de su cuenta de Instagram, Matías Recalt mostró diferentes momentos del set: fotografías junto al elenco, la complicidad que se generó entre los actores y el equipo técnico, además de algunas escenas de los tiempos de descanso. Las postales también dejaron ver el vínculo que construyó con Rodrigo de la Serna, quien encabeza la ficción y con quien compartió buena parte de esta experiencia.

Matías Recalt compartió imágenes exclusivas del set de Gordon, la exitosa serie de Netflix

Uno de los comentarios que recibió su posteo y el que más llamó la atención fue justamente el del protagonista de la serie, quien le dedicó unas sentidas palabras a su compañero. "Mati querido, la pucha. La emoción es intransferible. Lo que genera ver a un actor tan plantado, tan comprometido con la profesión y la historia, con el arte. Sos de oro amigo. Te abrazo para siempre", escribió Rodrigo De la Serna.

El mensaje no pasó inadvertido entre los seguidores de Matías Recalt, que también llenaron la publicación de felicitaciones y muestras de cariño. La admiración entre ambos actores quedó así reflejada en un intercambio que trascendió la ficción y permitió conocer la relación que entablaron durante el trabajo compartido.

Matías Recalt compartió imágenes exclusivas del set de Gordon, la exitosa serie de Netflix

En la serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, Matías Recalt interpreta a José Acosta, uno de los personajes que forman parte de la historia encabezada por Rodrigo de la Serna. La producción está inspirada en hechos reales y reconstruye la trayectoria de Aníbal Gordon, un delincuente que pasó de los robos comunes a involucrarse en la violencia paraestatal durante la década del 70 en la Argentina.

La ficción tiene siete capítulos y está basada en los libros "Gordon" y "Gordon, el aniquilador", de Marcelo Larraquy. Mediante su trama, aborda un período complejo de la historia argentina y las relaciones entre distintos sectores políticos, sindicales y grupos vinculados a la violencia de aquellos años.

Matías Recalt compartió imágenes exclusivas del set de Gordon, la exitosa serie de Netflix

Para Matías Recalt, este proyecto representa un nuevo desafío dentro de una carrera que viene creciendo con producciones de gran repercusión. Su interpretación vuelve a ponerlo en una historia de época y junto a un elenco integrado también por Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz.

Los comienzos de Matías Recalt como actor hasta convertirse en la gran revelación argentina

Aunque actualmente es uno de los jóvenes actores argentinos con mayor proyección internacional, el acercamiento de Matías Recalt a la actuación comenzó casi por casualidad. Nacido en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, empezó a estudiar teatro a los 14 años con el director Ezequiel Sagasti, inicialmente como una actividad para salir de la rutina escolar.

En distintas entrevistas, el actor contó que nunca había imaginado dedicarse profesionalmente a la actuación. Sin embargo, después de participar en sus primeros castings, encontró en ese mundo una vocación que fue creciendo con cada experiencia. Su primer gran reconocimiento llegó en 2019 con "Apache, la vida de Carlos Tévez", donde interpretó a Danilo, conocido como El Uruguayo, el amigo de la infancia del futbolista. Ese mismo año debutó en cine con "Ciegos" y en teatro con la obra "Cabo Verde".

Matías Recalt compartió imágenes exclusivas del set de Gordon, la exitosa serie de Netflix

Más adelante, participó en proyectos como "Planners" y "Atrapados", pero fue su interpretación de Roberto Canessa en "La sociedad de la nieve", la película dirigida por Juan Antonio Bayona, la que marcó un antes y un después en su carrera. Por ese trabajo recibió el Premio Goya 2024 a Mejor Actor Revelación y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en la misma categoría. Su interpretación de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes le dio proyección internacional y consolidó su lugar entre los talentos jóvenes de la actuación argentina.

Ahora, con Gordon, Matías Recalt vuelve a compartir pantalla con grandes figuras y suma un nuevo proyecto a una trayectoria que continúa en ascenso. Además, el actor revelación de la serie Gordon compartió imágenes exclusivas del detrás de cámara del éxito de Netflix y cautivó a los fanáticos de la miniserie.