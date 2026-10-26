El presente de Manuel, el hermano de Rodrigo de la Serna que se recibió de maestro jardinero y ahora trabaja en el teatro

Manuel de la Serna encontró en el teatro una vocación que convive con otras dos facetas de su vida profesional: la educación y la narración oral. Hermano menor de Rodrigo de la Serna, se formó como maestro jardinero y durante varios años trabajó en el ámbito educativo, antes de ampliar su camino hacia la actuación. Actualmente, participa en una obra de Microteatro junto a Adriana Brodsky y Jorge Holovatuck.

Rodrigo de la Serna y su hermano Manuel

En una entrevista con La Nación, el intérprete repasó los distintos momentos de su vida, desde su decisión de dedicarse a la educación hasta sus experiencias sobre el escenario y su primer trabajo cinematográfico junto a su hermano. Lejos de haber construido su carrera alrededor de la exposición pública, encontró en las distintas disciplinas artísticas una forma de desarrollar su vocación y mantener proyectos que combinan el teatro con la formación de otras personas.

De maestro jardinero a actor: el camino de Manuel de la Serna

Después de terminar el secundario, Manuel de la Serna no tenía definido qué quería estudiar. Durante un viaje de dos meses por Brasil, comenzó a interesarse por las infancias y decidió probar el profesorado para maestro jardinero. La experiencia terminó por convencerlo de que quería formarse en educación. Mientras avanzaba en esa carrera, también empezó a estudiar teatro y encontró en la narración oral una conexión entre ambos mundos, especialmente por su aplicación en el nivel inicial.

Manuel de la Serna fue maestro jardinero antes de convertirse en actor

Su recorrido profesional se desarrolló entre esas distintas actividades. Ejerció durante cuatro años como maestro jardinero y, con el tiempo, surgieron oportunidades vinculadas con la narración y la actuación. Actualmente, trabaja como narrador en el Ministerio de Educación y dicta talleres de capacitación para docentes y personas interesadas en contar historias.

El presente de Manuel de la Serna como actor

Actualmente, Manuel de la Serna forma parte de Una noche con Adriana Brodsky, una obra escrita y dirigida por Fabrizio Origlio que se presenta en Microteatro. La propuesta también cuenta con la participación de Jorge Holovatuck y gira alrededor de la fantasía de pasar una noche con la actriz. La convocatoria surgió a partir del vínculo previo entre él y Origlio, quien había sido su profesor de música durante el profesorado de maestro jardinero. Tiempo después volvieron a encontrarse y el director lo invitó a sumarse al proyecto.

Manuel de la Serna forma parte de Una Noche con Adriana

La actuación es una actividad que dejó claro disfruta, aunque nunca tuvo como objetivo alcanzar la fama. Durante la entrevista, explicó que no buscó insertarse en la industria televisiva y que sus participaciones en ese medio fueron puntuales, con trabajos en ficciones como Casados con hijos y Contra las cuerdas. También señaló que nunca sintió que tener un hermano reconocido le abriera o le cerrara puertas de manera determinante.

El vínculo con de Manuel con su hermano, Rodrigo de la Serna

La relación con su hermano mayor también tuvo un papel en sus primeros pasos en el teatro. Ambos asistieron a la Escuela del Caminante, una institución orientada a las artes donde participaban de talleres teatrales. Rodrigo de la Serna comenzó a desarrollar allí su vocación y Manuel encontró en esa misma experiencia un espacio que le permitió acercarse a la actuación.

Manuel y Rodrigo de la Serna

En 2025 los hermanos compartieron por primera vez un proyecto cinematográfico: El hombre de la luna, ópera prima de Rodrigo Pérez Green. Según contó Manuel de la Serna, el rodaje fue una experiencia natural por la confianza y el conocimiento mutuo que tienen. Además de la actuación, también continúa con sus proyectos de narración oral y teatro infantil, entre ellos Circo, fokus, bokus, una obra de teatro negro que presentó en escuelas y en el Teatro Empire. Su presente profesional reúne así distintas formas de expresión, con un recorrido propio en el que la educación y el arte se mantienen como dos dimensiones centrales.