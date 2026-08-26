El detrás de escena del debut como modelo de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann

Allegra Cubero vivió una noche especial en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero al debutar oficialmente como modelo. A los 15 años, la hija de Nicole Neumann fue elegida para abrir la presentación de la nueva colección de Alta Costura de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, en el marco de la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini.

Allegra Cubero preparándose para su debut como modelo | Créditos: Santi Ruiz

El debut tuvo lugar con la presentación de “Raíces del Corazón”, la colección Spring–Summer 2026/27 de los diseñadores, y quedó registrado en distintas imágenes que muestran el proceso previo a la salida a la pasarela. Desde los preparativos de belleza y estilismo hasta el resultado final, las fotos permiten conocer el detrás de escena de la primera pasada de Allegra.

Así fue el backstage de Allegra Cubero antes de debutar como modelo

Antes de salir a la pasarela, Allegra Cubero pasó por una serie de preparativos junto al equipo que trabajó en su look. En una de las imágenes se la puede ver todavía con un estilo casual mientras trabajan en su cabello, minutos antes de completar la transformación para el desfile. El estilismo estuvo a cargo de Juan Cruz, mientras que Celeste Mud realizó el maquillaje bajo la producción general de Roxana Harris.

El estilismo de Allegra estuvo en manos de Juan Cruz | Créditos: Santi Ruiz

Las fotos permiten seguir cada etapa del proceso y observar cómo el look fue tomando forma antes de que la adolescente se presentara frente al público. El resultado final mostró una propuesta pensada para acompañar el diseño de la colección. Allegra llevó el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje delicado, una elección que permitió mantener el foco en el vestido con el que tendría la responsabilidad de inaugurar la pasarela.

El vestido turquesa con el que Allegra Cubero abrió el desfile

Para su debut, Allegra Cubero lució un vestido largo Prêt Couture en un vibrante tono turquesa, perteneciente al primer bloque cromático de “Raíces del Corazón”. El diseño se destacó por su formato strapless y por un lazo ubicado en la cintura, que marcó la silueta. La falda fue confeccionada con pliegues superpuestos que aportaron volumen y movimiento al vestido. El tono intenso fue uno de los primeros colores de una colección que luego avanzó hacia los plateados y dorados.

Allegra Cubero lució un precioso vestido turquesa | Créditos: Santi Ruiz

La participación de Allegra Cubero tuvo además un lugar destacado dentro de la presentación: fue la encargada de abrir las 50 pasadas de la colección de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro. El desfile se realizó durante la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini, una velada destinada a recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros.