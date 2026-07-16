Antonia Macri dijo presente en el triunfo de Argentina contra Inglaterra: su eufórica reacción

Antonia Macri, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada, también vivió con emoción el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra. A través de una serie de imágenes que compartió el expresidente en su cuenta personal de Instagram, quedó al descubierto el fanatismo de la adolescente de 14 años, quien no pudo ocultar su alegría tras la agónica victoria de la Scaloneta.

Así vivió Antonia Macri el triunfo de la selección argentina

Antonia Macri vivió de cerca la semifinal de Argentina frente a Inglaterra en Atlanta. La joven se encuentra junto a su papá Mauricio Macri y su hermana Valentina Barbier. Mediante unas imágenes que compartieron sus padres en sus respectivas redes sociales, mostraron la eufórica reacción de la joven.

Juliana Awada, Antonia Macri, Mauricio Macri | Instagram

“Cantalo, Antonia. Te amo”, escribió Juliana Awada en sus historias de 24 horas junto a una foto en la que se observa a su hija gritando con gran alegría y emoción por el gol. La diseñadora eligió una expresión que quedó asociada a los relatos de fútbol y que tiene como uno de sus principales referentes a Pablo Giralt, quien suele utilizarla en sus gritos de gol y la convirtió en una de sus frases más reconocidas.

Cabe destacar que la diseñadora se encuentra en Argentina, mientras que sus dos hijas acompañan al dirigente del PRO en Estados Unidos, donde viven de cerca la experiencia del Mundial 2026. Antonia, junto a su papá y su hermana, fue testigo de algunas de las instancias decisivas de la Copa del Mundo, ya que estuvo presente en los cuartos de final y ahora también en la semifinal.

En las imágenes compartidas se la puede ver con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino. Fiel a su pasión por la Scaloneta, lució en cada aparición la camiseta titular de Argentina mientras alentaba al equipo.

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La emoción de Mauricio y Antonia Macri tras el pase a la final

Como era de esperarse, tras la histórica victoria frente al conjunto inglés, Mauricio Macri se pronunció en redes sociales. “¡Qué personalidad tiene este equipo! ¡Qué cambios hizo el técnico! En honor a los ingleses se lo voy a decir en inglés… ¡qué huevos tienen! Gracias, Gracias, por tanto. A disfrutar lo que estamos viviendo”, escribió al pie de una foto en la que se lo ve junto a Antonia Macri y a Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, unidos y agradecidos por la presentación del seleccionado.

Antonia y Mauricio Macri junto a Valentina Barbier | Instagram

Los tres posaron frente a las cámaras desde uno de los palcos del estadio de Atlanta. Mientras el exmandatario lució su habitual estilo formal, con saco y pantalón negro, camisa blanca y corbata azul, sus hijas eligieron un look más descontracturado y acorde a la ocasión: ambas llevaron la camiseta titular combinada con prendas de jean. Antonia optó por una pollera y Valentina por un pantalón corto, ambos en un clásico tono azul.

Un detalle que llamó la atención fue la unión y la complicidad que mantiene el ex matrimonio presidencial. Tras haber anunciado su separación a mediados de enero, ambos lograron construir una relación armoniosa que trasciende las redes sociales y se refleja en distintos momentos familiares. Juliana suele dejar mensajes en las publicaciones de Mauricio, mientras que el exjefe de Estado acompañó a la flamante administradora de empresas y derecho en su graduación, demostrando la buena relación que conservan pese a la ruptura.

El mensaje de Juliana Awada a Mauricio Macri | Instagram

Antonia Macri mantiene un perfil reservado y alejado de la exposición mediática y digital. Sus apariciones públicas suelen estar vinculadas a momentos junto a su familia o situaciones puntuales que sus padres comparten en redes. En los últimos años, su imagen comenzó a asociarse con el mundo de la moda, por las presentaciones a castings y a campañas publicitarias, muy vinculado al rubro de su mamá, mientras que, por parte de su papá, Mauricio Macri heredó la pasión por el fútbol.