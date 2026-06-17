Mauricio Macri y su nueva novia, Lola Teuly, enamorados en el Mundial: palco vip, charla con Infantino y rodeados de leyendas

Argentina hizo su debut en el Mundial 2026 de la mejor manera posible, con su victoria por 3 a 0 contra Argelia y una noche estelar de Lionel Messi, que batió todos los récords. Por supuesto que el partido estuvo repleto de argentinos, entre los que se destacaron decenas de nombres conocidos. Uno de los más llamativos fue, sin dudas, el de Mauricio Macri, que vivió una jornada a puro amor con su flamante novia y codeándose con algunos de los funcionarios más importantes de la FIFA.

Mauricio Macri dijo presente en del debut de la Argentina en la Copa del Mundo

A pesar que las cámaras durante el partido no lo mostraron, Mauricio Macri formó parte del palco reservado por la FIFA para dirigentes y exfutbolistas argentinos. Allí, el expresidente argentino, y expresidente ejecutivo de la Fundación FIFA, se reunió con Gianni Infantino y compartieron una agradable charla. Algo que no sorprende debido al excelente trato que siempre han mantenido entre ellos.

Mauricio Macri junto a Gianni Infantino // Prensa

Al lado de Mauricio Macri estaba su flamante novia, Lola Teuly, con quien mostró mucha complicidad. Ambos no solo disfrutaron de la victoria argentina contra Argelia, sino que también degustaron la barra gourmet que se había preparado para la ocasión.

Mauricio Macri y su flamante pareja, Lola Teuly. // Prensa

El entusiasmo de Macri antes del Mundial

La presencia de Macri no terminó de sorprender a nadie, ya no desde su lugar de dirigente, sino también por su fanatismo por el futbol. De hecho, horas antes del partido, el expresidente había dedicado un mensaje a Lionel Messi y la Scaloneta. “Una vez más acompañando a un equipo marcado por el esfuerzo, la superación y el talento, y a un jugador de otro planeta que sigue dándonos alegrías inolvidables. ¡Vamos Messi y vamos Argentina! A defenderla”, escribió en sus redes sociales.

Seguido a ese mensaje, también se deshizo en elogios hacia Gianni Infantino, actual Presidente de la máxima entidad del fútbol mundial. “Felicitaciones a la FIFA por semejante organización: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. El mundial más grande de la historia”, compartió, abordando uno de los temas que más críticas trajo en las últimas semanas.

Mauricio Macri junto a GIanni Infantino y glorias de la selección argentina // Ig: MauricioMacri.

De esta manera, Mauricio Macri comenzó su historia en el Mundial 2026 que organizan México, Canadá y Estados Unidos. Acompañado de su flamante novia y rodeado de gente que conoce y con la que ha trabajado, el ex presidente acompañó el inicio del torneo más importante del mundo del fútbol y celebró como lo hicieron todos en el país.