Sigue la guerra: confirmaron cómo cobrará Wanda Nara las cuotas alimentarias que debe Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan otro escándalo judicial luego de que la Justicia decidió inscribir al futbolista en el registro de deudores alimentarios. La noticia salió a la luz poco antes de que circulara un explosivo video de Icardi en medio de una pelea con un fanático del Galatasaray, el cual genera revuelo en las redes sociales. Según informaron en América, la conductora podrá cobrarse ese dinero con el embargo de algunos bienes que posee su exesposo.

El embargo millonario a Mauro Icardi que logró Wanda Nara tras reclamar las cuotas alimentarias de sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en pie de guerra. Luego del fuerte descargo de la empresaria cosmética por "ignorar fechas especiales", haciendo alusión al Día de la Infancias, y por causar dolor en sus hijas, Francesca e Isabella, al hacerse cargo de "nuevos niños" y no de ellas, la Justicia dictaminó que el futbolista sea declarado deudor alimentario por incumplir el pago de cuota alimentaria de sus pequeñas.

América Noticias fue uno de los ciclos que se hicieron eco de la noticia e informaron que Mauro Icardi sufrirá el embargo de la Casa de los Sueños, ubicada en Nordelta, y que no podrá salir del país en caso de volver a la Argentina hasta cumplir con el pago de la deuda.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Decretaron el embargo solicitado sobre la participación social que posee el demandado Sr. Mauro Emanuel Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A. por la suma de dólares estadounidenses ciento diez mil (U$S 110.000) correspondiente a capital por alimentos”, contaron en el noticiero sobre la resolución.

Además, aseguraron que el jugador deberá abonar un monto extra por los gastos administrativos correspondientes a la transacción y cobertura de intereses. Se trata de una suma de 3.500 dólares. Esto tiene que ver por la falta de comprobación del pago de las obligaciones alimentarias de las niñas que tiene en común con Wanda Nara.

Wanda Nara

Al mismo tiempo, la Justicia rechazó la impugnación presentada por la defensa de Mauro Icardi respecto a la liquidación de la deuda y aprobó el monto que solicitó Wanda Nara, que asciende a 122.443,08 dólares. Esta información trascendió poco antes de que el futbolista enfrentara a un fanático del club Galatasaray en un espacio público, donde se encontraba con la China Suárez y sus tres hijos, y protagonizara un tenso video que circula en las redes sociales.

De esta manera, el juez Adrián Hagopian ordenó la inclusión del joven en el registro de deudores alimentarios y decretó un embargo sobre la conocida “casa de los sueños” en Nordelta por una suma de 110.000 dólares como compensación por alimentos, a solicitud de Wanda Nara. Así, la conductora podría cobrarse la manutención de sus hijas que su ex Mauro Icardi le debe hace tiempo.