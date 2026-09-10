Mauro Icardi y la China Suárez definen su futuro: los dos países a los que pueden mudarse

Mauro Icardi analiza su futuro mientras define dónde continuará su carrera después de su salida de Turquía. Según informó el periodista Gustavo Méndez, el delantero tiene propuestas concretas de clubes de Grecia e Italia. La decisión también tendrá impacto en su vida familiar: la China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, se instalarían en el país que el futbolista elija.

Las propuestas que analiza Mauro Icardi en Grecia

En una publicación realizada en Instagram, Gustavo Méndez señaló que Mauro Icardi tiene su pase libre y que, de acuerdo con el reglamento FIFA, puede firmar con cualquier club entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. En ese marco, el delantero analiza seriamente distintas alternativas para definir su próximo equipo, incluso aunque las ligas ya hayan comenzado a disputarse.

Mauro Icardi en el Galatasaray.

Una de las posibilidades es Olympiacos FC, uno de los clubes importantes de la liga griega. Según detalló Méndez, el equipo, que actualmente se encuentra tercero en el campeonato y participa en torneos continentales, le realizó una propuesta a Elio Pino, representante de Icardi.

La otra opción en Grecia es PAOK Salónica FC, que también busca incorporar al delantero. De acuerdo con la información difundida por el periodista, el club cuenta con recursos económicos y un buen plantel, aunque Méndez aclaró que no lo considera uno de los equipos más grandes de la liga.



Italia también aparece entre los posibles destinos de Mauro Icardi

La liga de Grecia no es el único destino que aparece en el futuro inmediato del futbolista. El Parma de Italia, también es mencionado como candidato para quedarse con Icardi.

Según informó Gustavo Méndez, el club italiano necesita reforzar su plantel debido a su posición en la parte baja de la Serie A. El periodista recordó además la relación histórica del equipo con Hernán Crespo, quien tuvo una destacada actuación durante su paso por Parma.

La China Suárez y Mauro icardi en Nordelta.

A esta lista se suma Lazio, con quien, de acuerdo con la información difundida por Méndez, las conversaciones continúan. Por el momento, el periodista no señaló que Icardi haya tomado una decisión definitiva sobre cuál de estas opciones aceptará.

La elección del delantero no definirá solamente su próximo club. De acuerdo con la información publicada por Méndez, la China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también vivirán en el país que Icardi elija para continuar su carrera.

La China Suárez y Rufina Cabré.

El periodista hizo referencia a la situación que atravesó la familia durante la etapa en Turquía y señaló que la actriz y los chicos acompañarían nuevamente al futbolista en el próximo destino. Por ahora, Grecia e Italia aparecen como las principales alternativas mencionadas, mientras Mauro Icardi analiza las propuestas antes de resolver dónde continuará su carrera.