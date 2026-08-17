Una tarotista le confirma a Martín Cirio que la China Suárez y Mauro Icardi se separan: "Hay tormenta, hay algo que está escondiendo"

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi vuelve a quedar bajo la lupa en medio de las versiones de crisis que los rodean desde hace algunos meses. Los supuestos conflictos, las versiones sobre terceras personas y los distintos rumores que circularon alrededor de la pareja alimentaron las especulaciones sobre el futuro de su vínculo.

La China Suárez y Mauro Icardi

En este contexto, una tarotista realizó una lectura durante una transmisión junto a Martín Cirio y lanzó una contundente predicción sobre la vida sentimental de la actriz. Según la interpretación de las cartas, habría una separación en camino y un secreto que la China Suárez estaría manteniendo oculto podría salir a la luz próximamente.

La tarotista habló con Martín Cirio sobre el futuro de La China Suárez

Durante la transmisión, Martín Cirio le preguntó directamente a la tarotista por la China Suárez. Desde el comienzo de la lectura, la especialista advirtió que las cartas mostraban un escenario cargado de tensión y anticipó una posible ruptura: “La China se va a separar, que vamos a ver. Ay, se voló una carta. Está cargada la China”, expresó mientras avanzaba con la tirada.

Poco después, volvió sobre la misma idea y aseguró que había algo que la actriz no estaría contando: “Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está escondiendo algo y hay separación”. La afirmación despertó la curiosidad de Martín Cirio, quien quiso saber qué era aquello que, según la lectura, la China Suárez estaría ocultando. La respuesta de la tarotista fue directa y apuntó a la presencia de otro hombre.

Qué dijo la vidente sobre el supuesto secreto de La China Suárez

“¿Sale que está escondiendo?”, preguntó Martín Cirio, ante lo que la especialista respondió: “Sí, un macho. Un macho”. La tarotista insistió con esa interpretación y señaló nuevamente la aparición de una figura masculina en las cartas: “Un macho. Un macho. Totalmente”. Luego, al observar una de las cartas, sostuvo que se trataba de un hombre con una personalidad particularmente fuerte: “Mira, sale, totalmente. Viste, un alfa, un alfa ahí totalmente. Y es lo que está escondiendo”, explicó durante la lectura.

La China Suárez y Mauro Icardi

La predicción también incluyó una referencia al supuesto tiempo que tendría ese secreto antes de hacerse público: “Va a salir a la luz pronto, o sea, no tiene mucha duración. Es algo que se termina pronto”, aseguró la vidente. Así, la predicción volvió a poner el foco sobre el presente sentimental de La China Suárez y Mauro Icardi, especialmente después de los rumores que en los últimos meses señalaron conflictos dentro de la pareja.