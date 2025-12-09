Las mejores fotos del casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: acompañados por sus hijos, looks impactantes y un show de Luck Ra

Juan Cruz Ávila y María Guastavino celebraron su casamiento con una fiesta que combinó elegancia, la emoción familiar y un verdadero desfile de figuras del espectáculo y la política argentina. Tras una ceremonia civil íntima, la pareja eligió Tequila, el icónico boliche de Costanera Norte, para dar vida a una noche inolvidable en la que no faltaron momentos únicos como el show en vivo de Luck Ra y la música de Puli Demaría.
Las mejores fotos del casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: show de Luck Ra, rodeados de famosos y looks impactantes
Las imágenes permiten recorrer la puesta en escena de la boda: desde la entrada iluminada en tonos rojos y cálidos hasta el interior del salón, donde flores, luces y detalles dorados construían un clima cinematográfico. La fiesta - que reunió a 350 invitados, entre ellos Mauricio Macri, Ángel de Brito, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Yanina y Diego Latorre, el Chato Prada y Lourdes Sánchez, y María Laura Santillán - estuvo organizada por Marisa Monteserin, de Borderline Producciones.
Pero fueron los looks de los novios los que terminaron de sellar la estética de la noche. María Guastavino eligió un vestido slip de satén marfil, de caída fluida y brillo suave, realzado por encajes transparentes en el escote y los paneles laterales. Con tirantes finos y accesorios mínimos, construyó un estilo lencero, romántico y sofisticado que sorprendió a los invitados.
Juan Cruz Ávila acompañó a la psicóloga y escritora con un traje de gala negro con solapas satinadas, camisa blanca y corbata negra. Un pasador discreto y un reloj dorado sumaron un toque contemporáneo sin perder elegancia. La pareja estuvo acompañada por Malena, la hija mayor del empresario y fruto de su primer matrimonio, y sus dos hijos, Facundo Cruz y Lucas.
Durante la fiesta, los flashes también captaron momentos del show de Luck Ra, las tiernas postales familiares y la complicidad de los novios con sus invitados. Las fotos dejan claro que Juan Cruz Ávila y María Guastavino lograron lo que buscaban: una noche única, radiante y memorable.