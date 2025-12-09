Las mejores fotos del casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: acompañados por sus hijos, looks impactantes y un show de Luck Ra

Juan Cruz Ávila y María Guastavino celebraron su casamiento con una fiesta que combinó elegancia, la emoción familiar y un verdadero desfile de figuras del espectáculo y la política argentina. Tras una ceremonia civil íntima, la pareja eligió Tequila, el icónico boliche de Costanera Norte, para dar vida a una noche inolvidable en la que no faltaron momentos únicos como el show en vivo de Luck Ra y la música de Puli Demaría.

Las mejores fotos del casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: show de Luck Ra, rodeados de famosos y looks impactantes

Las imágenes permiten recorrer la puesta en escena de la boda: desde la entrada iluminada en tonos rojos y cálidos hasta el interior del salón, donde flores, luces y detalles dorados construían un clima cinematográfico. La fiesta - que reunió a 350 invitados, entre ellos Mauricio Macri, Ángel de Brito, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Yanina y Diego Latorre, el Chato Prada y Lourdes Sánchez, y María Laura Santillán - estuvo organizada por Marisa Monteserin, de Borderline Producciones.

Juan Cruz Ávila y María Guastavino

Juan Cruz Ávila junto a sus tres hijos Malena, Facundo Cruz y Lucas

Pero fueron los looks de los novios los que terminaron de sellar la estética de la noche. María Guastavino eligió un vestido slip de satén marfil, de caída fluida y brillo suave, realzado por encajes transparentes en el escote y los paneles laterales. Con tirantes finos y accesorios mínimos, construyó un estilo lencero, romántico y sofisticado que sorprendió a los invitados.

Juan Cruz Ávila y María Guastavino

Juan Cruz Ávila acompañó a la psicóloga y escritora con un traje de gala negro con solapas satinadas, camisa blanca y corbata negra. Un pasador discreto y un reloj dorado sumaron un toque contemporáneo sin perder elegancia. La pareja estuvo acompañada por Malena, la hija mayor del empresario y fruto de su primer matrimonio, y sus dos hijos, Facundo Cruz y Lucas.

Juan Cruz Ávila y María Guastavino junto a Malena, Facundo Cruz y Lucas

El show de Luck Ra en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino

Durante la fiesta, los flashes también captaron momentos del show de Luck Ra, las tiernas postales familiares y la complicidad de los novios con sus invitados. Las fotos dejan claro que Juan Cruz Ávila y María Guastavino lograron lo que buscaban: una noche única, radiante y memorable.