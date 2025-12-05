En medio de la caótica guerra, Mauro Icardi y Wanda Nara llegaron a un inesperado acuerdo sobre sus hijas

La guerra de Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener un final cercano. Sus encuentros legales o mediáticos muestran una relación repleta de enojo y fuertes dichos contra la otra parte, y lejos de los acuerdos pacíficos que se tenían pensados. Es por eso que, en las últimas horas, sorprendieron a todos al poner paños fríos en la guerra sobre sus hijas, y llegar a un inesperado acuerdo. Sin embargo, para el mismo, muchos apuntan que deberán irse de sus países de residencia.

El acuerdo de Mauro Icardi y Wanda Nara sobre las fiestas de sus hijas

Durante las últimas semanas, Mauro Icardi viajó a la Argentina y pasó unos días junto a Francesca e Isabela Icardi. Wanda Nara, por su parte, disfrutó de su pareja y su trabajo, manteniendo un ambiente calmo frente al reencuentro del futbolista con sus hijas. Sin embargo, entre ellos la guerra continúa, volviéndose cada vez más caótica y alejándose de los acuerdos pacíficos que ambas partes dicen querer. Finalmente, en las últimas horas, dieron a conocer que pusieron paños fríos, y lograron solucionar los pedidos de las fiestas.

En DDM (América), Guido Záffora habló con Elba Marcovecchio, y reveló una información que recibió de una fuente cercana. "24 y 25 sería con Wanda y el 31, año nuevo, sería con Icardi. ¿Eso sería lo más cercano que tenemos hasta el momento?", preguntó el periodista. Ella explicó que no podía dar mucha información al respecto, pero aseguró: "Como bastantes veces estás muy bien informado". Esta noticia emocionó a los seguidores, como también los sorprendió dado el perfil que manejaban cada uno de ellos.

¿Lugar neutral, Argentina o Turquía?: revelan dónde pasaran las fiestas Francesca e Isabela Icardi

Las Navidades y el Año Nuevo de Francesca e Isabela Icardi comienza a estar organizado a solo semanas de haberse reencontrado con su papá. Sin embargo, ahora falta definir el lugar donde se juntarán, ya que ambas partes estarían prefiriendo un país neutral. "Lo que tengo para decir Elba, es que ¿hay un país neutral que estaría buscando Icardi?", consultó Záffora. Ante la duda, Elba Marcovecchio contestó: "No te puedo decir Guido, porque primero y fundamental necesitamos conseguir el permiso del club". Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales supusieron que Milán, Italia, estaría siendo una de las consideraciones más explícitas dentro de este inesperado acuerdo.

La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi dio un giro inesperado cuando lograron ponerse de acuerdo con las fiestas de sus hijas, Francesca e Isabela. Las menores de edad comienzan a tener una perspectiva de cómo pasan Navidad y Año Nuevo, luego de diversas peleas legales y mediáticas entre sus padres. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su punto de vista, todos coincidiendo con el sorpresivo acuerdo.

