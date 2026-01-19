Julia Calvo defendió a Wanda Nara y reconoció su trabajo como conductora

En medio de una temporada marcada por cruces mediáticos y opiniones divididas, Julia Calvo decidió poner el foco en la experiencia directa. Invitada a Bondi Live, el programa que conduce Laura Ubfal, la actriz habló de su paso por MasterChef Celebrity y se refirió sin rodeos al rol de Wanda Nara como conductora, a quien defendió con claridad tras los comentarios que había hecho al aire durante una eliminación.

Calvo explicó que su devolución a Wanda surgió de manera espontánea, pero no fue un gesto aislado. Según contó, ese día decidió decirle algo a cada uno de los participantes y jurados, aunque solo el comentario dirigido a la conductora quedó registrado en cámara. “Me animé a decirle una devolución a cada uno”, explicó, al tiempo que aclaró que no se trató de una postura planificada, sino de una reacción honesta frente a lo que estaba viviendo en el programa.

En ese contexto, la actriz recordó que, antes de comenzar el ciclo, tenía ciertas dudas sobre con qué se iba a encontrar. Incluso bromeó con que era amiga de “la oriental”, en referencia a la China Suárez, a quien Wanda suele mencionar en tono irónico en distintas entrevistas. Ese comentario, según relató, fue tomado con dureza por algunos sectores del público, que interpretaron su gesto como una toma de partido en una historia ajena al reality.

Julia Calvo en MasterChef Celebrity

Julia Calvo y la experiencia detrás de cámara

Lejos de alimentar la polémica, Calvo se centró en lo que vivió en el día a día del programa. “Me encontré con una persona que me sorprendió un montón”, afirmó sobre Wanda Nara. Y fue más allá: aseguró que la conductora es exactamente como se la ve en pantalla, algo que, para ella, no es un detalle menor en un formato donde el clima humano es clave para el desarrollo del certamen.

La actriz también destacó el acompañamiento que recibe el equipo por parte de la conductora. Según explicó, Wanda no solo cumple con su rol frente a cámara, sino que además se muestra disponible para contener y orientar a los participantes. “Nos ayuda un montón, y podría no hacerlo”, señaló, remarcando que ese compromiso excede lo estrictamente contractual y tiene impacto directo en la experiencia de quienes compiten.

Julia Calvo y una mirada sin prejuicios

En su intervención, Calvo dejó en claro que su postura no responde a simpatías previas ni a vínculos personales, sino a lo que pudo observar en el trabajo cotidiano. Reconoció que llegó con ciertas ideas formadas, pero que eligió revisarlas a partir del trato directo. Para la actriz, esa disposición a correrse de los prejuicios es parte de su manera de transitar los proyectos y los equipos de trabajo.

Sin hacer referencia a los conflictos mediáticos que rodean a la figura de Wanda, Calvo optó por hablar desde el lugar profesional. Su defensa no estuvo basada en la vida privada de la conductora, sino en su desempeño y en el impacto que tiene dentro del programa. En tiempos donde las opiniones suelen construirse desde afuera, su testimonio aportó una mirada desde adentro del set, con conocimiento de causa.

Así, Julia Calvo no solo respaldó públicamente a Wanda Nara, sino que también puso en valor una faceta menos visible de la conducción: la del acompañamiento, la escucha y la presencia constante. Un reconocimiento que, en un formato tan exigente como MasterChef, cobra un peso especial y suma otra capa al debate sobre el rol de quienes lideran este tipo de programas.