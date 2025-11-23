Mauro Icardi sin filtro sobre su viaje a la Argentina con la China Suárez y el reencuentro con sus hijas: "No tengo que dar explicaciones"

En medio de los rumores que indican que el Galatasaray no le renovaría el contrato a Mauro Icardi, el futbolista rompió el silencio y apuntó contra los periodistas e hinchas que dudan de su continuidad en Turquía. El exmarido de Wanda Nara también se refirió al reencuentro con sus dos hijas en Buenos Aires y fue tajante: “No tengo que darle explicaciones a nadie”.

Mauro Icardi rompió el silencio sobre su viaje a la Argentina y apuntó contra todos

Mauro Icardi volvió a ser decisivo en el plantel del Galatasaray y marcó un gol en el triunfo de su equipo frente a Gençlerbirligi. Después del partido, el delantero habló ante las cámaras y respondió sin filtros a los periodistas turcos, que en los últimos días pusieron en duda su continuidad en el club a raíz de su viaje a la Argentina para reencontrarse con sus hijas.

“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, expresó. Además, se refirió a las críticas recibidas tras su larga ausencia por lesión: “Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo y me entreno cada día de la mejor manera”.

El íntimo festejo de Mauro Icardi y la China Suárez

Por último, Icardi aclaró cómo surgió su viaje a Buenos Aires para ver a Isabella y Francesca: “Se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”. También recordó que suma más de 100 partidos y 70 goles en el Galatasaray, y remarcó que no debe rendir cuentas sobre sus movimientos: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto”.

El tierno festejo de la China Suárez tras el gol de Mauro Icardi en el Galatasaray

Instalada nuevamente en Estambul, la China Suárez fue a la cancha para ver a Mauro Icardi y no pudo contener la emoción cuando el futbolista convirtió para el Galatasaray. En sus historias de Instagram, la actriz compartió un tierno video festejando el tanto de su novio.

Además, publicó una serie de fotos en las que se la ve disfrutando del partido y luego del íntimo festejo junto a Mauro Icardi en el centro de Estambul. Con estas imágenes, la actriz dejó en claro que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.