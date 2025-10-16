Así es la casa de Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza: estilo nórdico, lejos del ruido y repleta de verde

Daniela Christiansson y Maxi López eligieron un entorno tranquilo en Suiza para establecer su hogar familiar. La propiedad, rodeada de naturaleza, se destaca por su estilo nórdico, una decoración que combina lo clásico con lo moderno y espacios pensados para el confort cotidiano. Cada ambiente refleja un equilibrio entre funcionalidad y estética cuidada.

Estilo nórdico y detalles modernos, la increíble casa de Daniela Christiansson y Maxi López

Daniela Christiansson y Maxi López se declinaron por una zona serena en Suiza para construir su residencia familiar. Rodeada de vegetación y alejada del ritmo urbano, la casa se distingue por una impronta nórdica, con una ambientación que fusiona elementos clásicos y modernos. Los espacios están diseñados para ofrecer comodidad y armonía.

El diseño interior de la casa se caracteriza por una decoración sobria, con líneas simples y una paleta de colores neutros. El living familiar es uno de los espacios más destacados; allí se puede apreciar una chimenea a leña que aporta calidez y se integra con el ambiente de manera natural.

Por otro lado, los grandes ventanales de la propiedad de Daniela Christiansson y Maxi López permiten el ingreso de luz durante todo el día, mientras que los sillones individuales en tonos suaves y un sofá de tres cuerpos a juego invitan al descanso. La mesa ratona en mármol suma un toque elegante, y las obras de arte distribuidas en las paredes aportan un detalle moderno.

La habitación principal mantiene la misma línea estética. Predominan los colores claros, los textiles livianos y los muebles de diseño funcional. El espacio está pensado para el descanso, con una iluminación tenue y una distribución que favorece la amplitud. El orden y la serenidad son protagonistas en cada rincón, resaltando la sensación de bienestar.

Uno de los puntos fuertes de la propiedad es el jardín que la rodea. Se trata de un espacio amplio, con césped cuidado y abundantes plantas . En uno de los sectores se instalaron juegos infantiles para que la hija de la pareja pueda disfrutar al aire libre. Hay hamacas, una casita de madera y estructuras pensadas para el entretenimiento.

Cómo se prepara Daniela Christiansson y Maxi López para la llegada de su segundo hijo

En la recta final de su segundo embarazo, Daniela Christiansson atraviesa una etapa de preparación familiar. Mientras Maxi López participa en la nueva edición de MasterChef Celebrity, la modelo compartió un video en sus redes sociales donde se la puede ver preparando una mecedora y una sillita de comer para el nuevo integrante.

La cocina es uno de los espacios más funcionales y cálidos de la casa. Con alacenas en color verde pastel suave y una mesada blanca, el ambiente combina diseño y practicidad. La elección de tonos claros se integra con el estilo general de la propiedad. Es uno de los ambientes donde madre e hija comparten momentos juntas.

Daniela Christiansson y Maxi López consolidaron en Suiza un hogar que refleja un estilo nórdico, lejos del ruido y rodeado de verde. La propiedad, pensada para la vida familiar, combina diseño clásico con detalles modernos y funcionales. Cada espacio, desde el jardín hasta los ambientes interiores, acompaña una rutina tranquila y conectada con la naturaleza.

