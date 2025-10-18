A pocos días de haber celebrado sus 11 años de matrimonio, Paula Chaves y Pedro Alfonso disfrutan de una divertida escapada a Uruguay. En sus redes sociales, la conductora compartió algunas postales del viaje con amigos que realizaron justo en la previa del Día de la Madre, disfrutando de unos días de descanso en el país vecino.

La divertida escapada de Paula Chaves y Pedro Alfonso a Uruguay: “Los mapapis”

En sus historias de Instagram, Paula Chaves publicó las imágenes del viaje a Uruguay que realizó junto a Pedro Alfonso y un grupo de siete amigos. En una de las fotos, la conductora de Olga escribió con humor “Los mapapis”, dejando en claro que la salida fue una mezcla perfecta de relax y buena compañía. Aunque no revelaron el destino exacto, se los vio compartiendo risas, comidas y brindis en un bar con un clima distendido, lejos de la rutina y el trabajo.

Paula Chaves y Pedro Alfonso en Uruguay

La pareja, que se casó el 4 de octubre de 2014 tras conocerse en Bailando por un Sueño, suele mostrar momentos de su vida cotidiana con sus tres hijos —Olivia, Baltazar y Filipa—, pero en esta ocasión se regalaron un merecido descanso a solas, acompañados de amigos cercanos.

Paula Chaves y su grupo de amigos

Con su característico humor y complicidad, Paula y Pedro dejaron en claro que siguen disfrutando de la vida en pareja y que, a más de una década de su boda, mantienen intacta la conexión que los unió. Una mini escapada antes del Día de la Madre que sirvió, además, como excusa perfecta para celebrar el amor y la amistad.

Pedro Alfonso en Uruguay

Paula Chaves denunció la discriminación que sufrió por su peso: “No me arruinaron la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra"

En una charla reciente en su programa de streaming Tapados de laburo, Paula Chaves recordó los difíciles momentos que vivió al comenzar su carrera en el mundo de la moda. Junto a la periodista Lucía Levy, la conductora reflexionó sobre las exigencias físicas que recaen sobre las mujeres y reveló que, con tan solo 18 años, fue apartada de desfiles y campañas por no encajar en los estándares de la industria.

“¿Sabes la cantidad de productoras de moda que te podría dar nombre y apellido que me han apartado de desfiles y de campañas por decirme que yo era ‘grandota’? Estamos hablando de una nena que tenía 18 o 19 años y pesaba 65 kilos”, contó. Además, la conductora explicó que muchas de esas críticas provenían incluso de otras mujeres, algo que le resultó especialmente doloroso. “Las estrictas normas de belleza influían mucho, y quienes estábamos comenzando sentíamos esa presión constante”, recordó.

Pedro Alfonso y Paula Chaves

A pesar de haber atravesado esa etapa con inseguridades, Paula Chaves aseguró que el apoyo de su familia y amigos fue clave para mantener su autoestima. “No me arruinaron la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra”, reflexionó. Y cerró: “Tuve contención, un sostén y amigas del barrio que me ayudaron a no creerme lo que me decían”.