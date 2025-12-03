La propuesta laboral que recibió Maxi López por la que se quedaría en la Argentina

La vuelta de Maxi López a la Argentina parecía ser temporal, con una acotada participación en MasterChef Celebrity (Telefe). Pero la estadía del exjugador ya lleva al menos dos meses y podría ser permanente. La gran cercanía con sus hijos lo llevó a analizar como opción y ahora está frente a dos propuestas laborales que inclinarían la balanza para que junto a su pareja, Daniela Christiansson, realicen una mudanza definitiva.

Qué propuestas laborales recibió Maxi López

Desde hace más de dos décadas, Maxi López vive en el exterior luego de apostar a crecer en su carrera futbolista en Europa. Luego, tras su retiro en las canchas, se convirtió en empresario en el rubro y no volvió a vivir largos periodos en la Argentina, sino que sus visitas eran esporádicas. Instalado en Suiza con su pareja , su hija y una beba en camino, el jugador decidió aceptar la propuesta laboral de MasterChef Celebrity.

El sí del ex de Wanda Nara significó instalarse en el país y volver a compartir la vida diaria junto a sus tres hijos, y este aspecto generó grandes dudas en él, analizando la posibilidad de convertir en permanente su estadía. “Es una posibilidad instalarme en Argentina, es una posibilidad, estoy charlando. Tengo que charlar en Suiza, tengo tratativas allá, tengo tratativas acá, así que tratativas por todos lados, vamos a ver qué sale”, indicó en la entrevista que le brindó a Yanina Latorre en SQP

(América).

Asimismo, aclaró que es un tema muy hablado con Daniela Christiansson y consensuado entre ambos, pensando en empezar su nueva vida juntos en la Argentina. En este escenario, en las últimas horas, Naira Vecchio en el streaming de La Posta, indicó que el exjugador tiene dos importantes propuestas laborales.

La primera es para ser parte de una propuesta teatral en Mar del Plata, durante el verano 2026. Y la segunda se trata de una oferta por parte de Telefe, con quien mantiene un contrato laboral. El canal de la familia habría extendido al jugador la oferta de ser parte del staff que cubrirá el mundial de fútbol 2026, por lo que debería instalarse durante el segundo trimestre del 2026 en la Argentina.

Por el momento, Maxi López no se pronunció sobre si aceptó las propuestas, pero si expresó con emoción que luego de largos años perdidos lejos de sus tres hijos quiere compartir sus días más cerca de ellos junto a su hija, y su bebé en camino.