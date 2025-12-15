Desde que llegó a Suiza para acompañar a Daniela Chrisiansson en las últimas semanas de embarazo y presenciar el parto de su quinto hijo (segundo de la modelo), Maxi López se muestra más unido que nunca junto a su familia en Suiza. Allí, los futuros padres aprovecharon para disfrutar de una estadía de ensueño en los Alpes Franceses, donde viajaron junto a su hija Elle y su perra Kika.

Maxi López y Daniela Christiansson juntos en la nieve

A pocos días de convertirse nuevamente en padres, Maxi López y Daniela Christiansson aprovecharon para realizar unas pequeñas vacaciones románticas llenas de atractivos tanto para ellos como para la pequeña Elle. Las imágenes de los días de relax fueron propiciadas por la propia modelo en su cuenta personal de Instagram donde se destacaron las postales más tiernas de la niña, su perrita y del exjugador disfrutando de la gastronomía, el paisaje y las comodidades del lujoso hotel que eligieron para descansar.

Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

“Justo lo que necesitábamos. Un finde perfecto en familia en la montaña”, escribió radiante la modelo europea. En dicho lugar, se los puede ver mu acaramelados regocijándose del espíritu navideño posando en el gigante árbol completamente adornado. Además, aprovecharon la época invernal para crear un gran muñeco de nieve.

Daniela Christiansson | Instagram

La emoción de Daniela Christiansson

“Días de nieve y noches acogedoras”, señaló Daniela Christiansson en un clip que compartió mostrando los detalles de este lugar de ensueño. “Una escapada familiar perfecta en L’Arboisie de Megève. Grandes, chicos y hasta nuestro integrante de cuatro patas se sintieron como en casa. Desde paseos bajo la nieve hasta momentos cálidos puertas adentro, todo está pensado para bajar el ritmo, reconectar y disfrutar realmente en familia”, señaló radiante en la famosa red social de la camarita.

La familia López-Christiansson | Instagram

La familia López-Christiansson aprovechó también para disfrutar de las comodidades que ofrecían las instalaciones y, además de visitar el sitio de esquí más importante de Francia, caminar por la nieve y maravillarse con el paisaje, también se sumergieron en una piscina completamente climatizada.

Este punto turístico, ubicado a tan sólo una hora de Ginebra, fue el destino ideal para que Maxi López, Daniela Christiansson, la pequeña Elle y su mascota Kika se reencuentren rodeados de una arquitectura medieval. “Espacio para chicos, pet friendly, pileta, nieve, comida increíble, buenos tragos y mocktails riquísimos. Un hotel súper agradable, relajado y con una energía hermosa. Súper recomendado", cerró la modelo recargada de energías y lista para esta nueva etapa en su maternidad.

NB