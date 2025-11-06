Wanda Nara reveló cómo le contó a Maxi López que estaba enamorada de Mauro Icardi

La separación entre Wanda Nara y Maxi López marcó uno de los capítulos más recordados de la farándula argentina. Infidelidades, tensiones familiares, juicios y, por supuesto, la aparición de Mauro Icardi, que pasó de ser amigo cercano de Maxi a convertirse en el nuevo gran amor de Wanda. Aquel triángulo fue el origen del término “icardeada”, una expresión que quedó instalada en la cultura popular y que durante años alimentó titulares, debates y especulaciones.

Wanda Nara y Maxi López

Sin embargo, con el paso del tiempo, el conflicto fue cediendo lugar a la madurez. Wanda Nara y Maxi López no solo lograron cerrar más de 40 causas judiciales, sino que también construyeron una dinámica más sana por el bienestar de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

La confesión de Wanda Nara a Maxi López

En una entrevista en Ferné con Grego, Wanda Nara recordó el instante en el que decidió enfrentar la situación con claridad: “Yo cuando muchos dicen ‘icardiada’, el primero que se enteró y toda la situación, yo levanté el teléfono y hablé con él y le planteé la situación”, aseguró. Según relató, no quiso ocultarle nada a Maxi López, pese al dolor y el conflicto que eso podía desatar.

“Después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera, es como hasta acá”, agregó. La conversación, según ella, fue el punto inicial de una separación definitiva que luego se transformó en un escándalo que atravesó fronteras.

El vínculo actual de Wanda Nara y Maxi López

Años más tarde, la realidad entre ellos es totalmente distinta. Hoy, Wanda Nara y Maxi López lograron establecer un diálogo fluido y hasta pueden compartir actividades familiares. Durante el mismo programa, el exfutbolista intervino y dejó claro que ambos transitan un vínculo más maduro: “Yo acompaño a tus hijos también, comemos juntos”, dijo, enfatizando la importancia de la familia por encima de las diferencias.

Maxi López, Wanda Nara y sus hijos

Lejos de aquel pasado turbulento, Wanda Nara cerró la idea con serenidad: “La felicidad hoy pasa por otro lado.” Una frase que resume el cierre de una etapa y el comienzo de otra más pacífica, donde los hijos son el centro y la prioridad compartida.