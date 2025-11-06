Revelaron cómo fue el momento en el que Maxi López le salvó la vida a Mauro Icardi tras su pelea

Maxi López y Mauro Icardi continúan enemistados a pesar de los años que pasaron de su pelea por Wanda Nara. En la actualidad, es Maxi quien se encuentra cerca de la conductora y junto a sus hijos en común mientras que Mauro está enfrentado a ella por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

El gesto de Maxi López que le salvó la vida a Mauro Icardi

Maxi López y Mauro Icardi supieron ser buenos amigos: compartían viajes, la pasión por el fútbol y momentos inolvidables. Sin embargo, todo llegó a su fin cuando Wanda Nara sorprendió al actual participante de Masterchef Celebrity al anunciar su amor con el entonces joven de 20 años. Esta noticia tomó por sorpresa a López, quien nunca pudo perdonarle la traición a su colega.

Lo cierto es que Icardi no solo rompió su vínculo cercano con él, sino que también lo enfrentó en cada llamada que tenía con Wanda Nara. Asimismo, lo provocaba en su red social de X (ex Twitter) con el apoyo de la mediática. Pese a esta actitud, Maxi eligió el silencio y prefirió mantenerse lejos de la polémica.

Mauro Icardi y Maxi López

Por esas cosas de la vida, la actualidad muestra un escenario completamente diferente: Maxi López limó asperezas con Wanda Nara y retomó el contacto más cercano con sus hijos en común, mientras que Mauro Icardi está en Turquía junto a la China Suárez, su actual novia, y en plena guerra con la presentadora. Según ella, él no quería que lo dejara, pero el futbolista niega que esto fue así y se muestra firme al pelear por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

En las últimas horas, salió un dato inédito de aquel enfrentamiento entre Maxi López y Mauro Icardi. Fue el exfutbolista argentino Gonzalo Bergessio quien se encargó de contar esta información por primera vez en diálogo con DSports Radio. Según el exdeportista, el conflicto entre ellos escaló tanto dentro y fuera de la cancha que despertó el interés de “muchachitos picantes cuando estábamos en Catania”.

Maxi López

Este dato lo obtuvo porque Bergessio y López fueron compañeros en ese equipo, por lo que agregó: “Era en Sicilia, y los muchachitos eran picantes ahí. A Maxi le dijeron: ‘¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?’". No obstante, su reacción lo sorprendió. "‘No, no, tranquilos’, les decía Maxi. En el momento que pasó todo el quilombo”, reveló sobre el gesto que tuvo Maxi López en pleno escándalo con Mauro Icardi.

Esta decisión para Gonzalo Bergessio significó algo para destacar del actual concursante del reality de cocina. “¿Si le salvó la vida? Literalmente… Yo estaba ahí, no me lo contó nadie”, concluyó recordando aquel instante en que la integridad física del joven estuvo en peligro. De esta manera, salió a la luz un dato inédito en el que revelaron cómo fue el momento en el que Maxi López decidió salvarle la vida a Mauro Icardi tras su explosiva pelea por Wanda Nara.