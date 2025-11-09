Maxi López reveló la brutal frase de Daniela Christiansson contra Wanda Nara: "Le expliqué que se terminó eso"

Tras muchísimas especulaciones, finalmente, Maxi López regresó a MasterChef. Como no podía ser de otra manera, este regreso estuvo marcado por su ida y vuelta con Wanda Nara, pero también por una de esas revelaciones que tanto se esperaban: qué piensa Daniela Christiansson de todo lo ocurrido en el programa.

La brutal frase de Daniela Christiansson sobre Wanda Nara

En una especie de homenaje en vida, la nueva gala de MasterChef Celebrity estuvo dedicada a Wanda Nara. Los participantes tuvieron que elegir alguno de los momentos más icónicos de la mediática para hacer un plato en su honor. Una situación en la que, obviamente, las cámaras apuntaron directo contra Maxi López.

Maxi López.

Fiel al estilo que la caracteriza, Wanda Nara no desperdició la oportunidad y le dio la bienvenida a Maxi López de nuevo a la competencia, tras sus semanas de ausencia. Tras burlarse de las especulaciones que se habían instalado, no dudó en preguntarle a su ex marido por qué había regresado. “Volví porque la estoy pasando muy bien”, respondió él con una sonrisa.

Por supuesto que el ida y vuelta no se quedó allí. Tras esa primera aproximación, Wanda Nara fue directo hacia el tema que le interesaba. “¿Daniela nos ve? Contanos qué opina del programa”, inquirió, a lo que el ex futbolista respondió que le había “mandado un bloc con recetas nuevas”.

Tras eso, la conductora bromeó con el premio y quiso saber si le había explicado a su esposa que la cifra que podría ganar era en pesos y no en liras esterlinas. Maxi, entonces, redobló la apuesta. “Me preguntó por qué vos te quedabas con el 50% y le expliqué que ya no, que se terminó eso”, dijo.

La propuesta de casamiento de Andy Chango a Maxi López

En medio de ese intercambio, Wanda Nara le dijo a Maxi López que podía casarse de nuevo, lo que llevó a que él le preguntara a Andy Chango qué pensaba al respecto. El músico, entendió que le estaba proponiendo algo a él y desató las risas de todos.

“Pero Andy, no te está proponiendo casamiento a vos”, se apresuró a aclarar la conductora. El cantante, entonces, lanzó una de esas frases que rápidamente se transforman en virales en las redes sociales. “Me volvía botinero”, aseguró.

Andy Chango.

De esta manera, Maxi López regresó a MasterChef Celebrity y reveló la opinión de Daniela Christiansson sobre el programa y Wanda Nara. Como no podía ser de otra manera, el comentario no hizo más que incrementar la dinámica que habitualmente se ve entre ambos.