Maxi López reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi

Desde hace más de una década, uno de los enfrentamientos más mediáticos que atraviesa al fútbol y la farándula es el de Maxi López y Mauro Icardi. Pese al paso del tiempo y la separación de Wanda Nara con el padre de sus dos hijas, los hombres no pudieron resolver sus diferencias y mantienen una "guerra" que incluyó acusaciones cruzadas y malosentendidos.

En este contexto, Maxi López dejó en claro que pese a que ya no debe cruzarse con el padre de las hermanas de sus hijos, elige no referir a él y para ello le puso un apodo, que suele utilizarse para hacer referencia a las personas que no se pueden nombrar.

Qué apodo le dice Maxi López a Mauro Icardi

Maxi López se instaló en la Argentina, tentado por la propuesta de Telefe para ser parte de MasterChef Celebrity y compartir pantalla con Wanda Nara, siendo la conductora del ciclo. La dupla de la expareja es un éxito en la televisión, ya que ambos decidieron tomarse con humor algunas situaciones que atravesaron tras su separación, en 2013. Pero este proceso de superación de problemas lo habrían iniciado una vez que la mediática se separó de Mauro Icardi, con quien ahora mantiene una gran enfrentamiento judicial y mediático.

En este ontexto, Maxi López ha dejado en claro ante diversas entrevistas que un acercamiento con Mauro Icardi no sería posible, como lo fue con la madre de tres de sus hijos, debido al daño que el causó en la relación con sus herederos. No obstante, hay ha señalado que la expareja debe arreglar sus problemas por el bien de los menores involucrados.

Con esta postura, el exjugador contó que prefiere no nombrar a Mauro Icardi. Y reveló el apodo que le puso. "Le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar", contó en una distendida charla que mantuvo con Martín Cirio en su stream A la cama con Martina. Es una referencia a la saga de Harry Potter, siendo Voldemort el villano más temido, debido al mal que puede provocar y nombrarlo seria convocarlo, por ello tras la popularidad de la ficción muchos adoptaron este nombre para mencionar a personas indeseables.

Pero además, López habló del término Icardeda, nacido a partir de que Mauro y Wanda iniciaron una relación amorosa pese a que los exjugadores mantenían un vinculo y allí se indica una "traición". Entre risas, indicó que este concepto se equipara al de Tatiana, creado y popularizado por Martína Cirio, en referencia a una persona que incia vínculos con la pareja de una amiga/o. El streamear lo comenzó a usar para referir a la China Suárez y sus múltiples relaciones con personas que presuntamente estaban en pareja cuando inició sus romances, y justamente con las novias de estos hombres ella tendría un acercamiento, y rápidamente se volvió un término popular.

Lo cierto es que Maxi López dejo en claro que su enfrentamiento con Mauro Icadi iba más allá del vínculo que tuvo con Wanda Nara, sino que involucraron a sus hijos en polémicas. "Como de mi lado no tenían respuesta, ni la iban a tener, se metieron con los chiquitos y ahí sí empecé a contestar mal", indicó. Y agregó: "Cuando empezó ese momento, yo elegí que eran batallas que no quería dar, preferí tragar veneno durante un montón años, prioricé que mis hijos no me hagan reproches". Luego indicó que le costó muchos años "arreglarse" con Wanda Nara, pero finalmente lo hicieron.