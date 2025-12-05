Maxi López habló de los celos de Daniela Christiansson por Wanda Nara: "Sabíamos que podían pasar cosas"

En un presente marcado por proyectos, viajes y a días de ser papá de nuevo, Maxi López decidió hablar para Intrusos con honestidad sobre un tema que siempre genera ruido mediático: la tensión que puede surgir cuando él aparece junto a Wanda Nara en televisión. Lejos de esquivar la pregunta, el exfutbolista contó cómo atraviesan estas situaciones en pareja y qué lugar ocupa Daniela Christiansson en ese escenario donde la opinión pública suele amplificar todo.

El interrogante surgió a partir de MasterChef Celebrity, ciclo en el que Maxi y Wanda compartieron la escena. Como era esperable, los comentarios no tardaron en explotar en redes, y las especulaciones sobre supuestos celos se hicieron notar. Él, sin vueltas, respondió con claridad: para ellos no es un problema.

Maxi López en MasterChef Celebrity

Maxi López explicó el diálogo sincero que mantiene con Daniela Christiansson

Según contó, él y Daniela hablaron del tema incluso antes de que las imágenes salieran al aire. “Sabíamos que podían pasar cosas”, comentó, consciente de que cualquier interacción con su expareja genera todo tipo de revuelo. Pero aclaró que la conversación entre ellos fue natural, adulta y sin dramatismos. “Ella está muy segura de sí misma, yo estoy seguro de lo que quiero y sé cómo es ella”, remarcó. Daniela, embarazada y transitando una etapa sensible pero luminosa, atraviesa este momento desde un lugar de confianza.

Maxi explicó que no se deja influenciar por los comentarios externos y que su pareja tampoco se engancha con las interpretaciones ajenas. “Es la quinta vez que pasa algo así”, dijo en referencia a las reiteradas repercusiones que aparecen cada vez que la televisión los muestra juntos a él y a Wanda. El exfutbolista señaló que, más allá de la exposición, en su casa reina la tranquilidad. Daniela no se enoja ni genera escenas de celos: entiende que se trata de televisión, de juego mediático y de un pasado que ya quedó en su lugar. Lo importante, según él, es que ambos tienen muy claro cuál es su presente y hacia dónde quieren ir como familia.

Maxi López reflexionó sobre su historia y destacó la importancia de la madurez emocional

En un momento de la entrevista para Intrusos, Maxi López habló sin vueltas sobre sus propios errores del pasado. No buscó excusas ni se mostró defensivo. Al contrario: aseguró que aprendió de cada situación vivida y que ese aprendizaje es el que hoy le permite vivir con mayor paz. “Acepto las consecuencias o las cosas positivas de cada decisión tomada”, expresó, dejando ver que su presente está atravesado por un crecimiento emocional profundo. Esa reflexión también se trasladó a la manera en que vive su vínculo con Daniela: desde la calma, el respeto y un entendimiento mutuo que, según él, se fortaleció con el tiempo.

MaxI López y Wanda Nara en MasterChef

Sin dramatismos ni especulaciones, Maxi elige construir desde el diálogo cotidiano y no desde la presión mediática. Al final, dejó un mensaje claro: lo que se ve en televisión puede generar ruido, pero la vida real, la que comparten puertas adentro, se sostiene en la confianza, el amor y una madurez que ya no se negocia.