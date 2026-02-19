Así es el auto de Maxi López que vale 90 mil dólares

Maxi López cautivó a sus seguidores de las redes sociales al mostrar su nueva adquisición. Se trata de un lujoso vehículo que mostró con orgullo mediante su cuenta. El exjugador reveló el motivo por el que decidió cambiar su auto por uno más amplio, cómodo y que pueda adaptarse a su numerosa familia.

Maxi López mostró su nuevo auto: "Encaja con mi nueva rutina"

Desde su llegada al país y su participación en Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López adoptó un perfil alto que lo posicionó rápidamente en los medios. En Instagram, donde reúne 11 millones de seguidores, también logró consolidarse. Tal es así que sus últimos posteos se tratan sobre acciones comerciales con reconocidas firmas, que le permiten aumentar su patrimonio.

Estos nuevos ingresos, al parecer, le dieron la posibilidad a Maxi López de poder buscar cómodamente el lugar perfecto para vivir con su esposa Daniela Christiansson, quien piensa instalarse definitivamente en la Argentina en pocos meses, y los hijos que tuvo con ella. Además, su nuevo hogar deberá disponer de espacio suficiente para Valentino, Benedicto y Constantino, los jóvenes que tuvo con Wanda Nara, para los días que pasan juntos.

Maxi López

En plena cuenta regresiva para esta mudanza, el exfutbolista ya comenzó a ultimar detalles de lo que será esta nueva experiencia familiar. La misma incluye un cambio importante que tiene que ver con poder movilizarse de un sitio a otro. “Preparando todo para esta nueva etapa”, escribió Maxi López al publicar un video donde mostró el auto de alta gama que sumó a su rutina.

En el mismo posteo explicó que la elección no fue al azar. Con la llegada de un nuevo integrante a la familia este año, Maxi López remarcó que necesitaba un vehículo acorde a la dinámica diaria. “Estoy buscando un auto que se acomode a toda esta rutina. Necesito espacio, confort y comodidad”, señaló, haciendo hincapié en las prioridades a la hora de pensar en traslados con chicos pequeños y adolescentes.

Cifra elevada y sistema de seguridad: Maxi López mostró su nuevo vehículo

Asimismo, Maxi López expresó que "los detalles" del móvil lo deslumbraron por completo y que, sin dudas, era el que estaba buscando. Pues bien, el rodado en cuestión es una camioneta de la marca Mercedes-Benz, cuyo valor supera los 90 mil dólares. Pese a su alto valor, también se trata de una apuesta que combina amplitud y lujo para el día a día familiar.

La camioneta cuenta con "un motor de 48 voltios, que asiste al motor de combustión interna, cuatro cilindros, que son dos litros turbo, y tracción integral xDrive". Esto último lo vuelve mucho más seguro como, por ejemplo, en un viaje familiar donde deben pasar por una ruta. Súper conforme con su nueva adquisición, Maxi López manifestó feliz desde el interior de la misma: "La verdad es que estaba necesitando un auto así".

Su pareja Daniela Christiansson fue una de las primeras en comentar la publicación y dar el visto bueno de la compra mediante varios emojis de corazones. Sin embargo, la modelo sueca también recalcó el olvido que tuvo Maxi López al nombrar a cada integrante de su familia. "Y Kika", le recordó haciendo alusión a su mascota, quien también vendrá al país.

En resumen, el nuevo auto de Maxi López que vale 90 mil dólares es una camioneta de color gris plata de la firma Mercedes-Benz que equilibra lujo y comodidad en partes iguales. Sus detalles y su sistema de seguridad atraparon desde un primer momento al concursante de Masterchef Celebrity.