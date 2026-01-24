Daniela Celis protagonizó una calurosa producción de fotos en bikini en Pinamar: "Que las cosas fluyan, y nada influya"

Esta tercera semana de enero, Daniela Celis viajó a Pinamar para cumplir con una ajetreada agenda laboral en plena temporada de verano. Uno de ellos consistió en realizar una osada sesión fotográfica a orillas del mar donde sacó a relucir su cuerpo después de haber dado a luz a sus gemelas Laia y Aimé. Sin embargo, lejos de estar llena de plenitud, la ex Gran Hermano se enfrentó a una serie de prejuicios que ella misma tiene sobre su imagen, significando una decisión más que difícil para ella.

Así fue la calurosa producción de fotos de Daniela Celis

En uno de los últimos días de su estadía en el distrito balneario bonaerense, Daniela Celis decidió animarse a vencer las barreras limitantes y los prejuicios que ella misma tenía sobre su cuerpo luego de convertirse en madre. Con una actitud sumamente arrolladora, sexy y decidida a llevarse el mundo por delante, la influencer publicó en su cuenta personal de Instagram un carrusel de imágenes donde se la veía posar muy osada a orillas del mar.

Sesión de fotos de Daniela Celis | Instagram

“¡Que las cosas fluyan, y nada influya! Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas”, comenzó escribiendo en el pie de las imágenes y videos en los que se la podía ver vistiendo una microbikini total white donde los detalles metálicos le aportaron un toque chic y sensual.

En la parte superior de su malla, una hebilla de forma irregular entrelazada con la tela del corpiño aportó el balance ideal a su eje lineal. Asimismo, añadió un cinturón de argollas enlazadas en forma de cadena, aportando textura, resaltando su silueta y reafirmando su cintura. A modo de accesorios se colocó dos grandes aretes en color plata y de forma cuadrada, aportando versatilidad y elegancia.

Sesión de fotos de Daniela Celis | Instagram

Las inseguridades de Daniela Celis

Al momento de compartir las imágenes en su perfil de la famosa red social de la camarita, Daniela Celis abrió su corazón y confesó el drama que vivió minutos antes de realizar tan jugada sesión fotográfica. Para ello, prendió la cámara de su teléfono celular y, en sus historias de 24 horas, contó: “Desde acá, desde Pinamar, a raíz de todo lo que pasó, que desde que estoy no me meto al mar porque tengo muchos complejos con mi cuerpo, cosas que quizás las veo yo y otra persona no las ven”. Acto seguido, señaló: “Son complejos que tiene uno mismo, uno mismo con cada uno”.

Estos tormentos fueron abordados en sus sesiones de terapia e incluso en charlas con sus seres queridos: “Hablé con la psicóloga, hablé con un montón de amigos y voy a meterme al mar y vamos a romper barreras, vamos a romper hielo, que no importa que me miren”.

En otro clip, describió: “Quiero sentirme una diosa, una diva, una hermosa. Me quiero sentir hermosa, me quiero sentir completa, quiero sentirme plena. Y lo voy a dar todo y voy a hacer una sesión de fotos de mis sueños. Así que con mucha vergüenza o con mucho temor al qué dirán, aunque no me importa el qué dirán, lo estoy haciendo por mí y para mí se los quiero compartir a ustedes. Podemos, reinas, sentirnos más. Les quiero compartir a una Daniela plena”.

Consciente de que en las plataformas de interacción social hay personas que están dispuestas a ser crueles y a opinar de cuerpos ajenos, Daniela Celis escribió: “Qué arranque la ola de hates, los espero”. De esta manera, más allá de las miradas ajenas y de los mandatos sociales, la panelista invitó a sus seguidores a reconciliarse con su cuerpo, a mostrar una belleza real e imperfecta, dejando las culpas de lado como acto de empoderamiento y resiliencia.

NB