Daniela Celis mostró la última travesura de sus hijas gemelas y enterneció a todos

Las gemelas Medina Celis, Aimé y Laia, son de las bebés más seguidas por los usuarios de las redes sociales. Sus padres, Daniela Celis y Thiago Medina, no dudan en mostrarle a sus seguidores cómo crecen de a poco las pequeñas y todos los aprendizajes que van ganando con el correr del tiempo. Sin embargo, también realizan algunas travesuras que enternecen a todos, pero provocan la sorpresa de sus papás. A poco de volver de su viaje laboral, la ex Gran Hermano se encontró con una situación que no dudó en compartir con sus seguidores.

Daniela Celis y sus hijas, Aimé y Laia

La travesura de las gemelas Medina Celis que enterneció a todos

Daniela Celis encuentra las risas y su fuerza en sus dos pequeñas, Aimé y Laia. Las gemelas son de las bebés de las celebridades más carismáticas y seguidas en las redes sociales, ya que sus papás no dudan en compartir toda su intimidad con sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, provocaron ternura a todos cuando realizaron una travesura que sorprendió a la ex Gran Hermano, en su regreso, tras una jornada laboral con Luzu TV, en la Costa argentina.

En sus historias de Instagram, mostró a ambas hermanas, luciendo vestidos de flores dentro de su casa. Una de ellas tenía el talco en la mano y restos por toda la cara y su cabello, mientras que la otra la miraba sorprendida. "¿Qué hiciste? Hija... ¿En serio me decís?", expresó Daniela, con un tono tierno pero dennotando su enojo. La pequeña siguió las instrucciones de su mamá, mientras que la otra destacaba la travesura que había hecho su hermana. Sin embargo, los seguidores destacaron este momento y la ternura de ambas niñas al seguir a su madre en todo momento.

La tristeza de Daniela Celis al irse a trabajar a la Costa

Durante las últimas semanas, Daniela Celis estuvo disfrutando de la Costa argentina, debido a compromisos laborales con el modelaje y la conducción en su programa de streaming. Sin embargo, antes de emprender este viaje, se sinceró con sus seguidores al expresar el dolor que sentía al tener que alejarse de sus gemelas por tanto tiempo. “Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga. Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”, expresó en una historia de Instagram.

De esta manera, explicó: “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para yo misma decir ‘estoy fuera de casa para trabajar’ y no me estoy permitiendo dejarme un día de descanso. Pero son mis fantasmas”. Sin embargo, ya regresó de su viaje y se encontró con una escena que provocó el enojo, pero sobre todo las risas y la ternura de todos. Las gemelas Medina Celis hicieron una nueva travesura, y la ex Gran Hermano no dudó en documentarlo y compartirlo a sus redes sociales.

