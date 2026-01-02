Murió Pablo Lago a los 56 años, autor de La Leona y Lalola

Durante las últimas horas, el ámbito de la televisión y los actores expresaron su tristeza al enterarse que Pablo Lago, el autor de grandes producciones, falleció a sus 56 años. La noticia la dio a conocer Argentores, quien compartió un comunicado en sus redes sociales, dando algunos de los detalles. Rápidamente, actores como Nancy Duplaá expresaron su sentir, y despidieron al autor de La Leona, Lalola y Tratame bien, por nombrar algunos de sus éxitos.

El 1 de enero del 2026, Argentores comunicó a sus seguidores que Pablo Lago murió a sus 56 años, en la ciudad de Mar del Plata. "Con profundo pesar despedimos a nuestro socio, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo", escribió la asociación, y muchas de las celebridades se unieron y dieron sus palabras de despedida.

Lago se destacó por ser el creador de series exitosas de la televisión como “La Leona”, “Locas de amor”, “Tratame bien” y “Lalola“. Sin embargo, también se fue el creadores de guiones de cine, como “Desbordar”, “Gigantes de Valdés”, “Agua”, “High School Musical – El desafío”, y los largometrajes de animación “Los Pintín al rescate” y “Teo, cazador intergaláctico“. El autor estaba pronto a estrenar "Cautiva", una nueva serie inspirada en un caso real de abusos en un convento de clausura. Por el momento, no se dieron a conocer los detalles de lo ocurrido, ni qué pasará con sus futuros proyectos, pero los mensajes de sus compañeros no tardaron en viralizarse.

Las palabras de Nancy Duplaá: "Ese encuentro de creación explosiva"

Una de las actrices con las que Pablo Lago tuvo el placer de trabajar, y que no dudó en escribir, fue Nancy Duplaá. La actriz compartió su tristeza, junto a una foto del escritor en la playa. "Pablo no puede ser... Qué tristeza enorme", comenzó expresando en su cuenta de Instagram. De esta manera, se refirió a la dupla con su esposa, Susana, destacando los universos creados en unión. "Susi, vos y nosotros, y ese encuentro de creación explosiva. Que hermoso autor, vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito", cerró la actriz.

La noticia no tardó en hacerse viral en las redes sociales, y los seguidores de los grandes éxitos no tardaron en dar sus mensajes de tristeza y pésame a la familia. Pablo Lago fue uno de los creadores de grandes telenovelas y películas, que marcaron a diversas generaciones de espectadores fanáticos del amor, la lucha y las risas. Próximamente, esperaba el estreno de un nuevo proyecto, que por el momento no se sabe qué ocurrirá.

