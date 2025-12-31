Marcelo Polino reveló su historia de amor con la hija de Pipo Pescador: "Estuvimos dos años, hasta que me fui a vivir a París"

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Marcelo Polino se permitió correrse, por una vez, del rol de observador para hablar de sí mismo. Con honestidad y sin golpes de efecto, el periodista repasó una historia de amor poco conocida, profundamente ligada a sus primeros años en Buenos Aires y a una etapa de gran vulnerabilidad personal.

Marcelo Polino y un amor que marcó sus años de juventud

Al recordar su llegada a la ciudad, Polino fue claro sobre las dificultades que atravesó. “Cuando llegué a Buenos Aires, primero viví con mis padrinos, pero al año siguiente me invitaron a retirarme. Me quedé en la calle, boyando. La pasé bastante mal, llegué a dormir hasta en una plaza”, confesó, describiendo un comienzo muy distinto al presente consolidado que hoy lo rodea.

Marcelo Polino y Carmela Fisher

En ese contexto incierto apareció una oportunidad inesperada. “Un día me compré unos trucos para hacer magia en un local de la Avenida Corrientes y empecé a animar fiestas infantiles”, recordó. Fue ese oficio improvisado el que lo acercó al universo de Pipo Pescador, a quien llegó casi por azar: “Pipo necesitaba un mago y yo, perdido por perdido, fui y me presenté”.

Fue allí donde su vida personal dio un giro. Polino contó que el vínculo con Carmela Fisher nació tiempo después, cuando ella llegó desde Europa: “Ella vivía en España y vino a visitar a Pipo. Fue ahí cuando me la presentó”. El encuentro marcó el inicio de una relación que se desarrolló lejos de la exposición y con la naturalidad de los afectos jóvenes.

Marcelo Polino, entre el recuerdo íntimo y una decisión que cambió su rumbo

La historia avanzó rápidamente hacia una decisión trascendental. “Me fui a España con ella, donde también trabajaba de mago. Estuvimos dos años”, relató. Aquella experiencia en el exterior fue tan intensa como formativa, no solo en lo afectivo sino también en lo personal. Con el paso del tiempo, los caminos comenzaron a separarse: “Ahí me separé y me fui a vivir a París”, explicó en +CARAS, marcando el cierre de una etapa clave. Lejos de cualquier dramatismo, Polino habló de ese amor como un recuerdo valioso, asociado a una etapa de aprendizaje profundo.

Marcelo Polino en +CARAS

Un vínculo que lo acompañó en años difíciles, cuando todavía estaba construyendo su identidad y su futuro. Hoy, con una carrera sólida y una vida personal cuidadosamente resguardada, Marcelo Polino mira aquel pasado con serenidad. Detrás del analista filoso del espectáculo, hay una historia atravesada por esfuerzo, afectos reales y decisiones valientes. Fragmentos de una vida que, al ser compartidos, completan el retrato de una figura central de la televisión argentina.