Leandro Paredes y Camila Galante celebraron un día muy especial para su familia: los 10 años de su hijo Giovanni. Para la ocasión, la pareja organizó un festejo al aire libre con una propuesta completamente futbolera, en la que la pasión del pequeño por la pelota se combinó con distintos guiños a la trayectoria deportiva de su papá.

Así fue el cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes

A través de las redes sociales se conocieron las primeras imágenes del cumpleaños, que tuvo una decoración inspirada en un estadio de fútbol. Los colores celeste, blanco y verde fueron protagonistas de la celebración, en la que no faltaron las camisetas, los balones y una serie de detalles personalizados pensados especialmente para el homenajeado.

Una ambientación futbolera con guiños a la carrera de Leandro Paredes

Uno de los aspectos más llamativos del festejo de Giovanni fue la ambientación del espacio al aire libre, que recreó la estética de una cancha de fútbol. Para lograrlo, se colocó una gigantografía con imágenes de tribunas y un arco, además de un inflable con forma de pelota gigante que se convirtió en uno de los elementos centrales de la decoración y de la fiesta. La temática también estuvo presente en distintos sectores del evento, donde se destacaron los colores de la Selección Argentina y una imagen de Leandro Paredes con la camiseta albiceleste.

A esto se sumó una estructura con camisetas de fútbol y globos con forma de pelota, que reforzaron la propuesta elegida para celebrar al pequeño. Otro de los detalles fueron los souvenirs personalizados que recibieron los invitados. Entre ellos se destacaron los guantes de arquero y diferentes artículos vinculados con el fútbol, algunos de ellos con los colores de Boca Juniors, el club en el que actualmente juega el mediocampista.

Así fue el cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes

La imponente torta de cumpleaños de Giovanni Paredes

La torta de Giovanni Paredes se robó todas las miradas. Contó con tres pisos y decorada con una estética completamente futbolera, en tonos celestes, blancos, verdes y negros. En la parte superior se destacó una pelota de fútbol en blanco y negro, mientras que uno de los laterales incorporó una camiseta con el nombre del pequeño y el número 10. La decoración se completó con pequeños balones distribuidos en los distintos niveles y detalles geométricos que acompañaron el diseño. El pastel estuvo acompañado por cupcakes personalizados y una mesa de presentación en los mismos tonos de la celebración.

La imponente torta de cumpleaños de Giovanni Paredes

Para su cumpleaños, Giovanni lució una camiseta celeste del Manchester City, mientras que sus padres eligieron looks informales para compartir el encuentro familiar. Entre las fotografías que circularon en Instagram también se pudo ver a Leandro Paredes y Camila Galante posando junto a sus tres hijos frente a la torta. Giovanni nació el 14 de noviembre de 2016 en Europa, durante una etapa en la que su papá desarrollaba su carrera futbolística en el exterior. Es el segundo de los tres hijos que el mediocampista tiene junto a la creadora de contenido, quienes eligieron una celebración en la que el fútbol y los guiños a la trayectoria del jugador ocuparon un lugar central.