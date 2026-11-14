Así fue el cumpleaños de Gio, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante: torta futbolera, camiseta de Argentina y una festejo especial

Gio Paredes, uno de los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, cumplió 10 años y su mamá lo saludó con una historia de Instagram publicada en las primeras horas del sábado 14 de noviembre de 2026. Las imágenes giraron en torno a una torta futbolera con su nombre, apenas una semana después de otro festejo que la familia vivió en La Bombonera.

Desde mediados de 2025, el matrimonio y los chicos viven en la Argentina, después de varios años en Europa por la carrera del futbolista, que dejó la Roma para regresar a Boca, la institución en la que se formó y de la que hoy es capitán y referente.

Gio Paredes: una torta futbolera y un guante de arquero de Boca

En la historia que compartió Camila Galante, Gio Paredes aparece en cuatro fotografías, sentado ante una mesa de mármol y con una cortina blanca de fondo. La torta, de un solo piso, imitaba una pelota de fútbol: la cobertura tenía hexágonos negros sobre fondo claro, la base y la parte superior estaban rodeadas por una guarnición verde que simulaba césped y, en el frente, se destacaban el número 10, enmarcado en otro hexágono, y las letras GIO. Una vela amarilla, encendida, completaba la decoración.

Gio Paredes, frente a la torta con el número 10 y su nombre.

Para la ocasión, el nene eligió una remera azul de cuello blanco con la inscripción Buenos Aires en el pecho y, debajo, la leyenda Est. 1810 junto a la palabra Argentina. En una de las tomas levantó el pulgar con un guante de arquero azul y amarillo con el escudo de Boca, mientras que en otras el accesorio aparece apoyado arriba del pastel y él sonríe a la cámara, con la vela todavía encendida a su lado.

En el collage, la empresaria escribió en letras blancas, sobre un recuadro negro: "Felices 10 años amor de mi vida. Mamá te ama con toda el alma", junto a un emoji de corazón, y etiquetó el perfil del cumpleañero.

Leandro Paredes y Camila Galante: el título de Boca en familia

El saludo llegó siete días después de que Leandro Paredes ganara su primer título desde la vuelta a Boca. El sábado 7 de noviembre, el equipo de Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia y se consagró campeón de la Tabla Anual. En la celebración sobre el césped, Camila Galante, Victoria, Gio y Lautaro, acompañaron al capitán.

Leandro Paredes y Camila Galante se besan en La Bombonera tras la consagración de Boca.

Al día siguiente, la influencer publicó en Instagram un álbum de los festejos, con un beso de la pareja frente a la pantalla del estadio, donde se veía el emblema del club. "Y acá estás de nuevo vos, cumpliendo con tu palabra, levantando una copa en tu club", comenzó el extenso texto dedicado a su marido, que también se detuvo en la reacción de los chicos: "Ojalá pudiera describir el sentimiento de ver la emoción de nuestros hijos en sus ojitos llenos de lágrimas de alegría viendo a papá campeón".

Otra de las imágenes del álbum reunió a los cinco en el campo de juego. El volante sostenía en brazos a Lautaro, mientras que Victoria, su hermano y su mamá vestían la camiseta blanca con rayas azules del equipo.

Leandro Paredes y Camila Galante, junto a Victoria, Gio y Lautaro en el campo de La Bombonera.

En su carta, la empresaria recordó que el regreso a Boca era un sueño compartido: "Como siempre lo soñaste, como siempre lo soñamos cuando hablábamos de tu vuelta", escribió. El mediocampista se había referido a ese anhelo la misma noche del partido, en diálogo con ESPN: "Me había tocado ganar, pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto. Soñé toda mi carrera con volver y ser campeón".

Gio Paredes celebró sus 10 años con una torta futbolera, un guante de arquero de Boca y el saludo de Camila Galante en Instagram, una semana después de acompañar a Leandro Paredes en la noche del campeonato. Uno de los chicos de la pareja sumó así dos festejos en siete días: el título de su papá y su propio cumpleaños, con el 10 en el centro del pastel.