Las mejores fotos del cumpleaños de Sofía Pachano: menú gourmet, mini torta y junto a su familia

Sofía Pachano cumplió 38 años el pasado 9 de noviembre y atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. Desde el nacimiento de Vito, el 20 de enero de 2026, la actriz y conductora comenzó una nueva etapa junto a Santiago Ramundo, con quien formó su familia. La llegada de su hijo marcó un antes y un después en su vida y también en la manera en que comparte sus experiencias con el público.

Así fue el cumpleaños de Sofía Pachano

En esta oportunidad, el cumpleaños tuvo un significado especial: fue el primero desde que es mamá. Para celebrar, la conductora compartió distintas postales de la jornada, en las que mostró momentos junto a su pareja y su bebé, además de algunos detalles de la comida y los postres que acompañaron el festejo. Las imágenes permitieron conocer parte de una celebración íntima, en la que la familia ocupó un lugar central.

Las fotos del primer cumpleaños de Sofía Pachano como mamá

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Pachano publicó una serie de fotografías de su cumpleaños número 38. Entre las imágenes se destacó una en la que aparece abrazada a Vito, junto con un postre y una vela. También compartió una postal junto a Santiago Ramundo, en la que ambos se muestran muy cómplices, y otras escenas con su hijo en brazos.

Las fotos del primer cumpleaños de Sofía Pachano como mamá

La celebración también tuvo sus detalles gastronómicos. En las postales se pudo ver un plato de carne acompañado por un puré, copas de vino y diferentes preparaciones sobre la mesa. Entre los postres apareció una pequeña torta individual con una vela, además de otra opción dulce de chocolate. Junto a las imágenes, la actriz escribió un mensaje en el que expresó su emoción por el presente que atraviesa y agradeció a quienes la saludaron: “38. Estoy emocionada y muy agradecida del momento que estoy viviendo. Pasamos un día hermoso los 3, gracias Santiago Ramundo te amo. Vito que puedo escribir sin llorar, mi vida se agrandó, mi corazón se expandió . Gracias a todos ustedes por sus saludos”, publicó.

La nueva etapa de Sofía Pachano desde la llegada de Vito

La llegada de Vito marcó un cambio importante para Sofía Pachano, que durante los primeros meses de maternidad también compartió con sus seguidores distintas experiencias vinculadas a esta etapa. Lejos de mostrar solamente los momentos más sencillos, habló con sinceridad sobre el posparto, la lactancia y los desafíos que atravesó durante los primeros días de su hijo.

Sofía Pachano celebró con una comida gourmet

Al mismo tiempo, Sofía Pachano continúa vinculada a su carrera artística y a sus proyectos profesionales. Hija de Aníbal Pachano y Ana Sans, desarrolló su propio camino en el mundo del espectáculo, con trabajos en teatro musical, televisión y conducción. En 2022 ganó MasterChef Celebrity Argentina: La Revancha y también estuvo al frente de Cocineros Argentinos, dos experiencias que reflejan otra de sus grandes pasiones: la cocina. Su cumpleaños número 38 llegó así en un momento de transformación, en el que conviven su recorrido profesional y la nueva vida familiar que comenzó con Santiago y Vito.