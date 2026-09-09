Sofía Pachano se sinceró sobre los motivos para no revelar la identidad de su bebé: “Es por algo”

Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de Vito, el pasado 20 de enero. Desde entonces, la pareja tomó una decisión respecto de la exposición del pequeño: no mostrar públicamente su rostro en las redes sociales, una postura que la actriz explicó durante una charla en un programa de streaming.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo junto a su hijo Vito

Durante su visita a Más minas que mamás, el ciclo conducido por Juana Repetto y Vicky Gils en Resumido, la cantante habló sobre los motivos detrás de esta elección y contó que, en un principio, fue su pareja quien estuvo más convencido de preservar la imagen de su hijo. Con el tiempo, ella también tomó la misma postura después de informarse sobre algunos de los riesgos relacionados con la exposición de los menores en internet.

Sofía Pachano explicó por qué no muestra el rostro de su hijo Vito

Al hablar sobre la decisión de mantener la identidad de Vito en privado, Sofía Pachano contó que durante el embarazo tenía algunas dudas debido a la exposición pública que ambos tienen: “Santi estaba más decidido. Yo embarazada decía: ‘Bueno, es un poco difícil que nosotros estamos tan expuestos’”, recordó.

Sin embargo, su postura cambió después de comenzar a informarse sobre distintos riesgos vinculados al uso de imágenes de menores en internet. “Después empecé a leer cosas... la IA, la pedofilia, me pegó para el carajo. Fue tipo: ‘Listo, no lo muestro’”, relató la cantante. De esta manera, la pareja decidió mantener al pequeño alejado de las redes y priorizar su privacidad.

La reacción de sus seguidores ante la decisión de Sofía Pachano

La elección de no mostrar el rostro del bebé de nueve meses también generó distintas reacciones entre quienes siguen a Sofía Pachano en redes sociales. Y es que según contó recibe tanto mensajes de personas que respetan su postura como comentarios de quienes cuestionan que no comparta imágenes de su hijo.

Sofía Pachano decidió mantener a su hijo alejado de las cámaras

“Y me generó más todavía como... ¿Por qué querés ver tanto a mi hijo?”, planteó la intérprete al referirse a esa situación. Según explicó, mientras algunos seguidores le expresan que respetan su decisión, otros directamente le preguntan por qué no lo muestra. Frente a esas opiniones, la actriz defendió su derecho a decidir sobre la exposición de su hijo.

Así fue el nacimiento de Vito, el primer hijo de Sofía Pachano

Vito nació el 20 de enero de 2026 y se convirtió en el primer hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. La llegada del bebé fue anunciada por la pareja a través de las historias de Instagram, donde compartieron una fotografía en la que se lo veía de espaldas, con un gorrito de lana y la pulsera del hospital en su muñeca. Junto a la imagen escribieron: “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA bb millas”.

Así presentó Sofía Pachano a su hijo Vito

Desde entonces, la pareja mantuvo esa misma decisión respecto de su exposición. Sofía Pachano también dejó en claro que preservar el rostro de Vito en redes no significa ocultarlo de su vida cotidiana. “Está re mal. ¡La madre, soy! Y si no lo muestro es por algo”, sostuvo, y explicó que si alguien se cruza con ellos en la calle puede saludar al pequeño. Así, la actriz marcó la diferencia entre compartir la vida del bebé públicamente y permitir que crezca con su privacidad protegida.