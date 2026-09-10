El mal momento de Aníbal Pachano antes de subirse al avión para reencontrarse con su familia en Italia

Aníbal Pachano se prepara para viajar y reencontrarse con Sofía Pachano en Italia, donde ella ya disfruta de unos días junto a su pareja, Santiago Ramundo, su mamá, Ana Sans, y su hijo, Vito. El artista vivió un contratiempo antes de iniciar el trayecto, mientras su hija mostraba cómo transcurre la estadía en Puglia a la espera de su llegada. La situación generó expectativa sobre su incorporación al viaje y dejó ver cómo cada integrante vive la previa de unas vacaciones familiares.

Aníbal Pachano vivió un momento dramático antes de subirse al avión que lo llevaría a Italia

Aníbal Pachano vivió un contratiempo antes de iniciar su viaje rumbo a Italia para reencontrarse con su familia. En las últimas horas, Sofía Pachano compartió imágenes desde Puglia, donde disfruta junto a su pareja, su mamá y su hijo Vito, a la espera de la llegada de su padre en los próximos días. La actriz mostró cómo transcurre la estadía y, al mismo tiempo, reveló la situación que atravesaba el artista en Ezeiza, cuando estuvo a punto de perder el vuelo por un descuido con su pasaporte.

En una captura de pantalla de su chat con él, la bailarina dejó ver el intercambio de mensajes y agregó con humor: "¿Qué tan cierto es que te olvidaste el pasaporte en el taxi? Le voy a pedir a alguien en Ezeiza que te ate la riñonera”. Junto a la imagen, escribió también: "¿Algún empleado de Ezeiza que le pueda pegar con cinta la riñonera a mi papá? Ya tiene todo, pero necesito que se la adhieran al cuerpo”. De esta manera, relató el episodio que retrasó el inicio del viaje, aunque finalmente logró resolverlo para poder encontrarse con su familia.

Mientras tanto, Sofía Pachano ya disfruta de las vacaciones en Italia. En sus publicaciones mostró paseos por Polignano y otras localidades de Puglia, acompañada por su pareja, Santiago Raimundo, su mamá, Ana Sans, y el pequeño Vito. La actriz destacó que el viaje se convirtió en una oportunidad para compartir tiempo en familia y recorrer distintos paisajes de la región, con la expectativa de sumar a Aníbal Pachano en los próximos días.

Conversación entre Aníbal y Sofía Pachano

El viaje comenzó con una experiencia particular, ya que era el primer vuelo oficial del pequeño. La influencer relató cómo preparó todo para que el trayecto fuera más ameno, ideando un plan que llamó “Bebé Millas”. La iniciativa consistió en armar bolsitas con golosinas y un mensaje simpático para los pasajeros, explicando que era la primera vez que su hijo viajaba fuera de la panza. “Hola compañero de viaje! Soy Vito, tengo 7 meses! Mis papás me dicen BB millas porque volé mucho en la panza de mamá, pero afuera este es mi primera vez!”, escribió.

El incómodo momento que vivió Santiago Ramundo al viajar a Italia con Sofía Pachano y su hijo, Vito

Con la idea de generar complicidad entre los que viajaban con ellos, Sofía Pachano preparó un kit especial para repartir en el vuelo. La idea era suavizar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante el trayecto. En sus redes, la actriz mostró cómo organizó cada detalle y compartió el resultado antes de despegar hacia Italia, lo que generó comentarios positivos de sus seguidores. Su creatividad se convirtió en un recurso para transformar la experiencia en un recuerdo especial para todos.

El regalo de Sofía Pachano a los pasajeros que viajaban con ella

El rol de Santiago Raimundo también fue parte de la anécdota. Al momento de repartir las bolsitas entre los pasajeros, el músico se mostró tímido y con una sonrisa nerviosa, lo que Sofía retrató en sus publicaciones. “A Santi le dio vergüenza entregarlos”, escribió sobre una foto que lo mostraba sosteniendo los paquetes con incomodidad. La reacción generó risas y empatía entre quienes siguieron la historia, sumando un toque de humor al inicio del viaje.

La llegada a Italia marcó el comienzo de los paseos por Puglia, donde los artistas recorrieron playas, calles pintorescas y espacios emblemáticos de la región. A través de sus redes sociales, Sofía Pachano compartió imágenes de los paseos y destacó la importancia de disfrutar de esos momentos junto a su hijo y su pareja. La presencia de su mamá completó el grupo, reforzando la idea de unas vacaciones pensadas para compartir en familia.

Santiago Raimundo

Aníbal Pachano se encuentra próximo a sumarse al viaje que inició Sofía Pachano junto a su familia en Italia, luego de atravesar un contratiempo en la previa de su partida. La actriz ya disfruta de la estadía en Puglia acompañada por su pareja, su madre y su hijo, mientras aguarda la llegada de su padre en los próximos días. La situación dejó ver cómo cada integrante vive la experiencia desde distintos momentos y cómo la organización del viaje se fue adaptando a las circunstancias.

VDV