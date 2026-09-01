Los regalos que Sofía Pachano hizo en el avión por el primer viaje de su hijo Vito: “A Santi le dio vergüenza entregarlos”

El universo digital siempre guarda momentos de ternura que enamoran a miles de seguidores en cuestión de segundos. En esta oportunidad, Sofía Pachano cautivó a su comunidad al relatar una situación muy simpática vivida durante el primer vuelo oficial de su hijo Vito.

La maternidad trae múltiples desafíos, pero la artista demostró que la creatividad supera cualquier obstáculo logístico en las alturas. Los viajes en avión con bebés transforman la paz en una experiencia de alta tensión constante. Sin embargo, la famosa decidió adelantarse a los conflictos mediante una estrategia tan tierna como efectiva para sorprender a todos los presentes.

Sofía Pachano, Santiago Raimundo y Vito tuviero la primera experiencia familiar en el avión

Sofía Pachano y el plan secreto del “Bebé Millas”

La iniciativa consistió en preparar pequeñas bolsitas con golosinas y un mensaje personalizado. Cada paquete contenía una tarjeta muy ocurrente que explicaba la situación con humor para ganar la complicidad de los vecinos de asiento. El texto decía: “Hola compañero de viaje! Soy Vito, tengo 7 meses! Mis papás me dicen BB millas porque volé mucho en la panza de mamá pero afuera este es mi primera vez!".

Y continuaba: "Espero no se me tapen los oídos y tengamos un vuelo tranquilo! Te dejo estos dulces para sobornarte por si lloro! Jiji”. La idea desató una ola de comentarios positivos en las redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la originalidad de la propuesta. Sofía documentó todo el proceso creativo y mostró orgullosa el resultado final antes de despegar hacia su destino.

El regalo personalizado que preparó Sofía Pachano para los compañeros de viaje

La reacción de Santiago Raimundo al repartir los obsequios

Mientras la mamá organizaba cada detalle con total entusiasmo, el rol de su pareja sumó una cuota extra de diversión que desató las carcajadas de todos. Al momento de repartir los obsequios entre los pasajeros, al flamante papá le invadió una profunda timidez que quedó registrada por las cámaras. Lejos de asumir su rol con total naturalidad, el músico enfrentó el operativo con una incomodidad absoluta y una sonrisa nerviosa imposible de disimular.

En sus historias de Instagram, Sofía publicó una foto de Santiago sosteniendo las bolsitas con cara de total apuro. Sobre la imagen, ella misma escribió divertida la frase que coronó el momento exacto: “A Santi le dio vergüenza entregarlos”. Su reacción divirtió a sus seguidores, quienes empatizaron de inmediato con la timidez del músico frente a los pasajeros extraños.

La reacción de Santiago Raimundo al entregar las bolsitas

De esta manera, las anécdotas de crianza compartidas por los famosos funcionan como un espejo donde miles de padres se reconocen diariamente en sus propias vivencias. El debut aéreo de Vito quedará grabado para siempre en la memoria familiar gracias a este gesto tan ocurrente que transformó las tensiones habituales. Viajar con un bebé de siete meses implica cargar con infinidad de bolsos y provisiones de emergencia para calmar cualquier llanto inesperado. No obstante, la idea de Sofía Pachano marcó la diferencia y convirtió un vuelo común en una anécdota inolvidable.