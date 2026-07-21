Mia y Myla Cambiaso ganaron el British Ladies Open

Si a la historia de Adolfito Cambiaso con el polo le faltaba algún capítulo más, sus dos hijas mujeres se encargan de sumarle ahora más episodios a la saga. Ya el legado del crack estaba asegurado con la irrupción en el alto nivel de su hijo "Poroto" Cambiaso (20), pero ahora también Mía (23) y Myla (15) piden pista en la sala de trofeos familiar.

La más grande, Mía, ya había cosechado lauros importantes como ganar cinco veces el Abierto Argentino femenino y conquistar, junto a su padre, en 2025, una histórica edición de la Gold Cup del British Open compitiendo entre los hombres. Myla, aún adolescente, le dedicaba menos atención al polo, pero en los últimos meses se fue compenetrando más con el taco y la bocha.

Así fue el festejo de Mia y Myla Cambiaso tras consagrarse en el British Ladies Open

Y, sin querer queriendo, las hermanas le dieron a la distancia una alegría inconmensurable a su padre, ya que juntas ganaron con el cuarteto de Yaguara el British Ladies Open, uno de los torneos cinco estrellas del calendario femenino internacional.

Mía sumó un nuevo título a sus cinco abiertos de Argentina y a la Gold Cup del British Open que ganó el año pasado con su padre.

Ya involucrado con la inminente temporada del alto hándicap en la Argentina, Adolfito Cambiaso palpitó la suerte de sus hijas desde Buenos Aires junto a María Vázquez. Un amigo cercano a la familia, Ezequiel Ortiz, se encargó de acompañar a Mía y Myla en Londres, mientras que Agustín Nero (hermano de Juanma) y Nicolás San Román fueron los coaches.

Y las hermanas, junto a la británica Millie Hine (24) y la patrona checa Martina Lowe, novia del polista argentino Andrea Vianini (60), gritaron campeonas tras una brillante performance de ganar sus cinco partidos, comenzando siempre en desventaja por ser el equipo de mayor hándicap.

Myla, de 15 años, se presentó por primera vez en un torneo de altísimo nivel.

En su primera participación juntas en el exterior, las "hijas de tigre", como las bautizan en las redes, lograron imponerse frente a equipos con grandes jugadoras como las argentinas Candelaria Fernández Araujo y las inglesas Nina Clarkin y Hazel Jackson, las tres de diez goles.

Las hijas de María Vázquez y Adolfo Cambiaso se consagraron en el British Ladies Open.

Si algo le faltaba a Adolfito Cambiaso en el polo, ahora deberá acostumbrarse a que sus hijas también aporten sus copas y trofeos a la vitrina familiar.