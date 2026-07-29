Así vive Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez: su historia de amor por los caballos

La vida en el campo y el afecto por los caballos es algo que Mía Cambiaso trae desde la cuna, hija del legendario polista Adolfo Cambiaso y la modelo María Vázquez, la joven de 24 años ha construido su propio camino en el polo. Sin embargo, su amor por los caballos trasciende el deporte y así lo demuestra en sus redes sociales.

El fuerte vínculo de Mía Cambiaso con los caballos

Desde pequeña, Mía Cambiaso creció rodeada de equinos y en un ambiente donde el deporte del polo era parte de su día a día. Criada en el mundo de la alta competencia ecuestre, rápidamente mostró un talento natural que la llevó convertirse en la primera mujer en ganar el prestigioso Abierto Argentino Juvenil y la posicionó como una promesa del polo femenino. Además, ganó varios torneos internacionales, siendo el último el British Ladies Open. Pero su historia no solo está en mostrar su destreza en esta actividad, sino también, que demuestra su cariño por los caballos en sus redes sociales.

Mía Cambiaso//Instagram

Lo que sorprende a quienes siguen su trayectoria es cómo Mía ha sabido equilibrar la tradición familiar con su propia identidad. Aunque en las redes sociales de su madre, María Vázquez, se han visto algunos destellos de su vida, Mía ha preferido mantener su vida privada en un perfil más discreto, compartiendo solo fragmentos de su mundo equino y polo. Sin embargo, en los últimos tiempos, la joven ha comenzado a tener mayor protagonismo en el universo virtual, donde no duda en mostrar su cariño por los caballos y su dedicación al deporte que la apasiona desde pequeña.

Mía Cambiaso//Instagram

En sus redes sociales, se la puede ver abrazada a los caballos, en plena competencia, entrenando o en su vida diaria en el campo, siempre con una sonrisa que transmite su amor genuino por los animales y el deporte. Para Mía, los caballos no son solo animales o herramientas de competencia, sino compañeros de vida. Ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram el vínculo especial con los caballos y la conexión que logra con ellos en el campo trasciende las palabras. La hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez posa abrazando y besando a los caballos.

Mía Cambiaso//Instagram

La etapa de Mía Cambiaso como criadora de caballos

En el año 2025, Mía Cambiaso comenzó a innovar como criadora de caballos, fusionando su pasión por la equitación con una visión innovadora en la cría y entrenamiento de ejemplares de alta calidad. Tras ganar su quinto Abierto Femenino, la joven dio una entrevista para Click Polo y contó: "Mi cría está creciendo de a poquito, recién debuto para mí es lo máximo". Al ser consultad sobre, su sueño como criadora, la polista respondió: "Qué alguna yegua mía siga creciendo o gané".

Mía Cambiaso//Instagram

Asimismo, meses antes de esas declaraciones, la deportista mostró en su cuenta de Instagram mostró su última incorporación, se trata de una potra, hija de la primera equina que compró. "Hoy nació mi primer clon. Una yegua de primera veces", escribió en su cuenta de Instagram. En pocos minutos el posteo se lleno de mensajes de cariño y éxito para la polista.

Mía Cambiaso//Instagram

Mía Cambiaso no solo se consolidó en la cancha, sino también en redes sociales. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso conquistó a sus seguidores por su simpatía y carisma. Actualmente en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 58 mil seguidores, donde comparte sus entrenamientos, trofeos y logros en el polo; pero también, sus viajes, rodeada de sus afectos y sus caballos.