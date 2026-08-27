Mica Tinelli festejó sus 38 años: cambio de look, brunch con amigos y un regalo muy especial

Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, cumplió 38 años y decidió celebrar la fecha rodeada de sus amigos más cercanos. La influencer y empresaria disfrutó de una jornada íntima, llena de detalles especialmente pensados para agasajarla. El festejo incluyó un cambio de look, un brunch cuidadosamente preparado, flores de regalo y varias muestras de cariño que hicieron de la celebración un momento inolvidable.

Mica Tinelli sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su feliz cumpleaños

Mica Tinelli compartió algunos momentos de su día especial a través de sus redes sociales. Como suele hacer con sus seguidores, publicó distintas imágenes que permitieron conocer parte de la reunión y el detrás de escena del festejo. Aunque eligió una celebración íntima, la hija mayor de Marcelo Tinelli mostró algunos de los detalles más destacados de la jornada y dejó en evidencia el clima de alegría que acompañó su cumpleaños.

Mica Tinelli cumplió 38 años y mostró todos los detalles en las redes sociales.

En una de las primeras instantáneas que publicó la cumpleañera en su cuenta de Instagram apareció acompañada por dos amigos en una sesión de peluquería. Allí, la hija de Marcelo Tinelli se preparó para la celebración y renovó su estilo con un look diferente.

Mica Tinelli con dos amigos en la peluquería

Según mostró en las imágenes, la influencer lució el cabello largo, suelto y con ondas suaves, que le aportaron movimiento y un aspecto natural. El paso por el estilista fue uno de los momentos iniciales de la jornada y funcionó como una previa del festejo.

Mica Tinelli presumió su cambio de look en el día de cumpleaños

Después del cambio de look, Mica Tinelli mostró en su red social un delicioso brunch con sus amigos en un restaurante. La propuesta gastronómica incluyó sándwiches de miga, snacks, postres y tartaletas. También hubo una selección de embutidos y frutas.

Así fue el brunch del cumpleaños de Mica Tinelli.

Mica Tinelli recibió inesperadas sorpresas y un regalo especial que la emocionó por completo

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Mica Tinelli sopló las velas. Para la ocasión hubo dos tortas muy diferentes entre sí. Una tenía forma de corazón y estaba cubierta en color rosa, mientras que la otra se destacó por su gran tamaño: era un rogel XXL relleno de abundante dulce de leche preparado por Maru Botana. Las dos preparaciones fueron protagonistas del festejo y acompañaron el tradicional momento de pedir los deseos.

Acompañada por Fernando Dente, Mica Tinelli posó con sus dos tortas de cumpleaños.

Además de las tortas, la hija de Marcelo Tinelli recibió como regalo dos ramos de flores muy coloridas. Las composiciones florales sumaron alegría a la celebración y se convirtieron en otro de los detalles que la cumpleañera decidió mostrar en sus redes sociales. Al cerrar la jornada, escribió en su cuenta de Instagram: “Un día con gente que amo y rodeada de muchas flores. Fui feliz, gracias a todos por sus saludos. Los adoro”.

Mica Tinelli con sus regalos, mientras una amiga le saca una foto//Instagram

Con este mensaje, Mica Tinelli expresó su emoción y agradecimiento por el cariño recibido durante su cumpleaños. Entre amigos, comida, flores, regalos y muestras de afecto, la influencer disfrutó de una celebración especial y comenzó sus 38 años rodeada de las personas que más quiere.