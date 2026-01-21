Mica Tinelli, en medio de la exposición de su madre Soledad Aquino, protagonizó la letal indirecta que generó comentarios y abrió un nuevo capítulo en la relación familiar. El gesto se dio en un contexto marcado por mensajes recientes de su mamá, que pusieron en evidencia la distancia entre ambas.

Mica Tinelli respondió ante el descargo público de Soledad Aquino

Mica Tinelli volvió a ser el centro de atención junto a Soledad Aquino tras la difusión de la letal indirecta que rápidamente fue asociada a la situación familiar. La publicación se produjo luego de que su mamá compartiera reflexiones que hicieron visible su mirada sobre el vínculo con sus hijas y la lejanía que siente con las hermanas Tinelli.

A través de sus redes sociales, la empresaria posteó un texto de la autora Roberta Woodworth y rápidamente generó comentarios que lo vincularon con las declaraciones de su madre. “Tú actúa desde el amor. Desde la creatividad. Desde lo que mueve tu corazón. Desde un sí, total y certero. Desde la buena intención. Desde la luz. Desde la paz. Y deja que los demás actúen desde lo que tienen y lo que quieren ofrecer”, publicó.

Los seguidores de Mica Tinelli rápidamente asociaron la historia de Instagram como una respuesta implícita a las palabras de Soledad Aquino. Cabe destacar que la primera exesposa de Marcelo Tinelli usó sus redes para compartir un mensaje en el que expresaba cuánto extrañaba el amor y la compañía de sus dos hijas.

La publicación de la madre de Cande y Mica Tinelli se convirtió en el centro de la conversación, ya que expuso sentimientos de distancia y la necesidad de un vínculo más cercano con sus dos hijas. En ese mismo texto señaló que seguía esperando un gesto, aunque fuera un mensaje, y agregó reflexiones sobre la relación con los padres y el silencio que atraviesa.

La filosa respuesta de Cande Tinelli ante el reclamo de Soledad Aquino

En medio de la repercusión por los mensajes de Soledad Aquino y la publicación de Mica Tinelli, también se conoció la reacción de Cande Tinelli. La influencer se refirió al tema luego de que una usuaria le comentara un posteo: "Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes y ustedes ni pelota. Dan vergüenza".

En este contexto, la modelo expresó que sufre por su madre y que le duele verla atravesar momentos de dificultad. “Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella”, escribió en sus historias. Sus palabras reflejaron la preocupación que siente por ella, aunque también dejaron en claro la complejidad del momento.

La respuesta de Cande Tinelli se convirtió en un gesto destacado por sus seguidores, quienes también comentaron que mostró una postura distinta a la de su hermana mayor. Mica Tinelli posteó un mensaje que fue interpretado como una forma de expresar su postura sin necesidad de declaraciones directas, marcando cierta distancia sobre lo sucedido.

La letal indirecta de Mica Tinelli tras las críticas de Soledad Aquino abrió un nuevo debate sobre los vínculos familiares en el clan Tinelli. El escrito fue interpretado como una respuesta implícita, mientras que las palabras de su madre expusieron su necesidad de cercanía de parte de sus dos hijas.

