Wanda Nara debutará en cine: cómo es el millonario contrató que habría firmado

Wanda Nara vive un gran momento laboral, estando al frente de MasterChef Celebrity (Telefe), consolidándose como una de las conductoras del momento. Pero la también empresaria decidió expandir su carrera y apostar a un nuevo rumbo, que sería su gran debut en la pantalla grande, con un proyecto que la entusiama mucho y sería un paso más en su carrera.

Qué película filmaría Wanda Nara

“Dentro de muy poquito lo voy a poder compartir con ustedes”, anunció Wanda Nara días atrás en redes sociales al mostrar una captura del envío de un correo electrónico. Con esta imagen, la conductora generó diversas especulaciones sobre qué haría. Muchos de sus seguidores hablaron de su debut actoral, debido a que estaría en camino un proyecto de una ficción vertical junto a Maxi López.

Sin embargo, se trata de otro trabajo: hacer cine. Fue el periodista Santiago Sposato quien indicó que la empresaria ya está en los pasos finales para comenzar con el proyecto, y remarcó que este nuevo rumbo no le podría caer bien a "una persona en particular porque va a decir: esto lo hace para mojarme la oreja a mí’", en clara referencia a la China Suárez, quien se dedica a la actuación.

Y además, agregó: “Este contrato tiene un bonus por productividad. De acuerdo a cómo le vaya va a ganar más plata. Esta propuesta ya está firmada y ya tiene la cantidad de días y de horas por día de trabajo. Ya están hablando de los ensayos, que van a ser dos veces por semanas”. En la misma línea, el periodista indicó que la película que filmaría Wanda Nara ya tiene su versión mexicana, ¿Quieres ser mi hijo?. Por su parte, la empresaria sería la encargada de darle vida al personaje llamado Lucía, quien luego de 15 años de matrimio se separa de su marido por una infidelidad de su marido. La mujer da un giro en su vida, con nuevas búsquedas.

El proyecto podría estrenarse durante las vacaciones de invierno de la Argentina, que son entre los meses de junio y julio, siendo que Wanda Nara ya habría firmado el contratro y las grabaciones serían inminentes. Este lanzamiento es crucial para la conductora, que se adentraría al mundo del ine con un protagonico.