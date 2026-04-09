Nicole Neumann salió a enfrentar los rumores de separación con Manu Urcera después de que en las últimas horas empezara a circular con fuerza una versión de crisis. La modelo respondió en privado cuando le consultaron por el tema y, según se contó al aire en Puro Show (eltrece), fue tajante al desmentir que la relación esté atravesando una ruptura.

Nicole Neumann y el mensaje con el que desmintió la separación

Fue Nancy Duré quien dio detalles de ese intercambio. Según indicó, cuando le preguntó a Nicole Neumann si era cierto que estaba separada, la respuesta fue contundente: “Hola, no, no, para nada”. Además, la modelo aseguró que no tienen idea de dónde salió esa versión y contó que, cuando el mensaje le llegó a Urcera, los dos se preguntaron lo mismo.

El rumor había tomado fuerza después de que Juan Etchegoyen asegurara en Mitre Live que la pareja atravesaba una separación. Según planteó al aire, la ruptura llevaría algunos días, no habría terceros en discordia y la crisis sería tan fuerte que incluso ya no estarían viviendo juntos. También sostuvo que una de las partes le respondió el saludo, pero dejó de contestarle cuando preguntó de forma directa por la supuesta separación.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole y Manu están juntos desde 2021. Se conocieron a través de un nexo vinculado al mundo del automovilismo y la moda, después de que él insistiera durante un tiempo para conseguir su contacto. Con el correr de los meses formalizaron la relación, en 2023 se casaron y en junio de 2024 nació Cruz, su primer hijo en común. Además, la pareja ensambló su vida con las tres hijas mayores de Nicole, fruto de su relación anterior con Fabián Cubero, entre ellas Allegra.

Nicole Neumann, Manu Urcera y el contexto de los últimos días

El tema creció todavía más porque apareció en medio de días especialmente tensos para ella. En paralelo a los rumores sobre su pareja, se reactivó públicamente el conflicto con Fabián Cubero y Mica Viciconte después de que Allegra estuviera internada durante el fin de semana por una fuerte reacción alérgica a un antibiótico. Si bien el cuadro no fue grave, la situación derivó en versiones cruzadas sobre quiénes la acompañaron en la clínica.

Fabián Cubero y su hija Allegra Cubero

La versión creció rápido también por el contexto. Nicole Neumann ya venía muy expuesta por el conflicto con Cubero y por todo lo que se dijo tras la internación de Allegra, así que el rumor encontró un terreno ideal para avanzar. En ese contexto, su respuesta sirvió para cortar de entrada una historia que ya empezaba a instalarse con fuerza.