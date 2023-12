Micaela Álvarez logró presencia mediática una vez que se confirmó el romance de Manu Urcera y Nicole Neumann en 2021.

En ese entonces, Micaela salió a defenestrar a la modelo y su ex pareja y acusó al piloto de haberla engañado con Nikita.

"Hubo cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón. No es que fue la separación y lo que pasó que marcaron un final drástico. Fueron años de pasarla mal y sufrir”, dijo tiempo atrás la joven neuquina.

En ese momento, Micaela Álvarez aseguró que, horas antes de que Manu Ucera confirme su noviazgo con Nicole Neumann, había tenido un encuentro íntimo con ella.

Cómo está hoy Micaela Álvarez, la ex de Manu Urcera

Dos años después de esta comentada polémica, en Socios del Espectáculos confirmaron qué fue lo que pasó con Micaela Álvarez Costa.

"Después de que se separa de Urcera, él empieza su relación con Nicole y la deja. A ella la mandan un tiempito a España. No se fue a vivir por elección, la mandaron para que baje el perfil y deje de aparecer en los programas de televisión", contó Mariana Brey en el ciclo.

Luego, la periodista dio a entender que el entorno de Manu Urcera fue el que decidió que la joven mantuviera distancia de las polémicas con Nicole Neumann. "Se hablaba de gente muy poderosa. Son dueños de media provincia", dijo.