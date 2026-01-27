Miguel Ángel Solá: “No tengo dinero, así que me quedo con mi prestigio”

Miguel Ángel Solá habló de su presente con una franqueza poco habitual. A lo largo de una entrevista íntima para +CARAS, el actor repasó decisiones, proyectos y episodios personales que marcaron su recorrido, y dejó en claro que su relación con el éxito nunca estuvo atada a la acumulación material, sino al compromiso con el oficio y con el arte.

Con una carrera que atraviesa décadas, escenarios y pantallas, Solá eligió siempre priorizar el trabajo creativo por sobre la estabilidad económica. No desde la ingenuidad, sino desde una convicción profunda. “Lo gasté. No tuve precaución, digamos. El dinero lo gasté”, reconoció al hablar de sus ingresos, asumiendo que muchas de sus decisiones estuvieron guiadas por la pasión y no por la previsión.

Miguel Ángel Solá en +CARAS

Miguel Ángel Solá y la apuesta por el teatro

Buena parte de esos recursos, contó, estuvieron destinados a un sueño que lo acompañó durante años: construir teatros. “Quise construir un teatro, en realidad quise construir diez teatros, pero me quedé corto”, dijo con una mezcla de humor y melancolía. Finalmente logró concretar uno que hoy sigue activo y es referencia en el circuito independiente: el actual Espacio Callejón. Para Miguel Ángel Solá, esa inversión fue una forma de apostar por la cultura y por los espacios de creación colectiva, aun cuando eso no implicara un rédito económico.

Miguel Ángel Solá

En lo personal, su historia también estuvo marcada por tiempos largos y esfuerzos compartidos. Recién a los 46 años pudo comprarse su primer departamento, de apenas 42 metros cuadrados. Más adelante, ya en pareja, logró ahorrar para construir una casa desde cero. Sin embargo, el proyecto no tuvo final feliz desde lo económico: debieron venderla por un valor muy inferior al que había costado levantarla, un golpe que los obligó a rearmarse desde otro lugar.

Miguel Ángel Solá y un presente sin lujos

El actor también habló de un presente austero, en el que necesita seguir trabajando para sostenerse. Incluso contó que, tras una separación, llegó a convivir con su ex pareja por no poder afrontar dos viviendas al mismo tiempo, una situación que lo enfrentó a una realidad cotidiana lejos de cualquier idea de comodidad o privilegio. Es recién en ese contexto, después de repasar su recorrido y sus elecciones en +CARAS, que Solá dejó caer la frase que resume su filosofía de vida: “No tengo dinero, así que para mí me quedo con el prestigio”.

Aun así, el actor no plantea su historia como una queja ni como una advertencia. Habla desde la aceptación y desde la certeza de haber sido fiel a sus convicciones. Personajes memorables, proyectos propios y el respeto de colegas y público forman parte de un capital que, para él, tiene un valor concreto. Así, cuando habla de prestigio, no lo hace como consuelo, sino como patrimonio real. Para Miguel Ángel Solá, la riqueza no se mide en propiedades ni en ahorros, sino en escenarios recorridos, en obras que siguen vivas y en una trayectoria que dejó huella.